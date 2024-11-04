"Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Camicedit Mahallesinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre Serdar Varol (32), cadde üzerinde cep telefonu ile konuşarak yürüyen 2 çocuk babası Özgür Ölçek'e tabanca ile ateş açtı.

DEFALARCA KABZAYLA BAŞINA VURDU DHA'da yer alan habere göre kurşunu biten Varol, kanlar içerisinde yerde yatan Ölçek'in başına defalarca tabancanın kabzasıyla vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Ölçek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Hayatını kaybeden Özgür Ölçek. Varol ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Serdar Varol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.