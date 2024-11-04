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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu! | Son dakika haberleri

        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla başına defalarca vurdu!

        Çanakkale'de, Özgür Ölçek'e sokak ortasında kurşun yağdırıp, ardından silahın kabzasıyla defalarca başına vurarak öldüren 32 yaşındaki Serdar Varol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Varol, ifadesinde, Ölçek'i boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürdüğünü söyledi. Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 07:47 Güncelleme: 04.11.2024 - 07:49
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        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Camicedit Mahallesinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre Serdar Varol (32), cadde üzerinde cep telefonu ile konuşarak yürüyen 2 çocuk babası Özgür Ölçek'e tabanca ile ateş açtı.

        DEFALARCA KABZAYLA BAŞINA VURDU

        DHA'da yer alan habere göre kurşunu biten Varol, kanlar içerisinde yerde yatan Ölçek'in başına defalarca tabancanın kabzasıyla vurdu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Ölçek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Hayatını kaybeden Özgür Ölçek.
        Hayatını kaybeden Özgür Ölçek.

        Varol ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Serdar Varol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ESKİ EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

        Serdar Varol tutuklandı.
        Serdar Varol tutuklandı.

        Serdar Varol'un ifadesinde bir peynir mandırasında çalışan Özgür Ölçek'i, 10 gün önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Öte yandan Özgür Ölçek'in cenazesi, ilçe mezarlığında torağa verildi.

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        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
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