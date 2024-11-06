Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde polise ve özel güvenlik görevlilerine saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

Bala ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan kişi, Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine getirilmiş, burada, hasta yakınları ile sağlık personeli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Hasta yakınları, iddiaya göre, tartışmaya müdahale eden hastane polisi ve özel güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştı.