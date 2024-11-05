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        Haberler Gündem Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:12 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:33
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        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
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        Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Galant'ın görevden alındığı belirtildi.

        Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

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        Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi.

        Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.

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