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        Haberler Bilgi Yaşam İki kıtayı birbirine bağlayan tek şehir olan İstanbul'un tarihi semtlerinin isimleri nereden geliyor?

        İstanbul'daki tarihi ilçelerin isimleri nereden geliyor?

        Geçmişten günümüze kadar birçok imparatorluğa başkentlik etmiş, kültür ve medeniyetlerin beşiği olmuş, eşsiz coğrafi konumu ve doğal güzellikleriyle dünyadaki en görkemli şehirlerden biri olan İstanbul'un tarihi semtlerinin isimlerinin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 08:00 Güncelleme: 06.11.2024 - 08:00
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        1

        İstanbul semt isimleri, şehrin tarihinden doğal güzelliklerine, sosyal yaşamından kültürel mirasına kadar pek çok hikayeyi barındırır. İşte İstanbul'un bazı tarihi semtlerinin isimlerinin kökenleri:

        2

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Beyoğlu

        Türkler'in “Bey Oğlu” diye andıkları bu adam, elçinin bir Rum kadınla evlenmesinden dünyaya gelmiştir. Oturduğu konak da Taksim yakınında bir yerdedir. Diğer birine göre ise; Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada oturan Venedik elçisine yazışmalarda Beyoğlu dendiği için bu semt de Beyoğlu adını almıştır.

        3

        Fatih

        Fatih Sultan Mehmet fethin onuncu yılında yıktırdığı Havariyun Kilisesi'nin yerine kendi adıyla anılan büyük bir külliye yaptırdı. Fatih Külliyesi'nin çevresinde zamanla bir Müslüman mahallesi ortaya çıktı. Külliyenin adıyla anılmaya başlayan bu mahalle Fatih semtine ve ilçesine adını vermiştir.

        4

        Beşiktaş

        Çeşitli tarihçilere ve Beşiktaş'ın sakinleri arasında yaygın olan ve yazılı kaynaklarla da desteklenen bir teze göre Beşiktaş adının aslı Beştaş'dır; Barbaros Hayreddin Paşa'nın gemilerini bağlamak üzere diktirdiği beş taş direk anlamındaki "beştaş"tan bozularak bugünkü adını aldığı kabul edilir.

        5

        Bakırköy

        Bakırköy 'ün daha önceki adı Rumca “uzak bir yer” anlamına gelen ve Makrohori'den türeyen “Makriköy” müş, 1925 senesinde yer isimlerinin Türkçeleştirilmesi ile Bakırköy olarak değiştirilmiş.

        6

        Şişli

        İlçenin adının kaynağına dair en yaygın görüşe göre, şiş yapımıyla uğraşan ve “Şişçiler” diye anılan bir ailenin burada yaptırdığı “Şişçilerin Konağı”nın zamanla “Şişlilerin Konağı” olarak anılmaya başlanmasıyla ilçenin adı “Şişli” olarak günümüze kadar geldi.

        7

        Beyazıt

        Sultan II. Beyazıt’ın buraya kendi adıyla anılacak bir külliye yaptırmasından sonra semt, ‘Beyazıt’ olarak anılmaya başlandı.

        8

        Tophane

        Osmanlı döneminde ünlü top dökümhanesi, bu semtte yer alıyordu.

        9

        Avcılar

        Avcılar Köyü adını buraya avlanmaya gelen Avcılardan almıştır. İlk gelindiği yıllarda, saz samandan yapılan tek katlı bahçeli evlerde yaşamışlardır. 1924 yılından 1950 yıllarına kadar köylü geçimleri kazanmakta zorluk çekmişlerdir.

        10

        Eminönü

        Osmanlı döneminde çarşıdaki esnafları denetleme yetkisi eminlere aitti. Semt, adını burada bulunan ‘Gümrük Eminliği’nden aldı.

        11

        Galata

        Gala, Rumca da “süt” anlamına geliyor. Bir rivayete göre Galata’nın adı semtteki süthanelere gönderme yapılarak türetildi. Başka bir görüşe göre ise Italyanca ‘denize inen yol’ anlamına gelen ‘galata’ kelimesi düşünülerek bu isim verildi.

        12

        Laleli

        Semtin adı, burada yaşayan ‘Laleli Baba’ adında bir dervişten geliyor. III. Mustafa, yaptırdığı camiye hikmetine boyun eğdiği ve çok saydığı Laleli Baba’nın adını verdi. Semt, bu nedenle ‘Laleli’ oldu.

        13

        Taksim

        Osmanlı zamanında sucuların, suyu halka taksim (bölüştürdükleri) ettikleri yer olduğu için semtin adı ‘Taksim’ oldu.

        14

        Kadıköy

        İstanbul'un fethinden sonra Kalkedonya'nın yönetimi, II. Mehmed tarafından İstanbul kadısı Hızır Bey'e verildiği için, yerleşmenin Kadıköyü adını alır.

        15

        Üsküdar

        Yerleşimin Antik Çağ'daki ilk adı Khyrsopolis olup Yunanca 'Altın şehir' anlamına gelmekteydi. Üsküdar adının, Roma döneminin Roma ordusunun zırhlı süvari birliklerden olan Scutarii ve buradaki Skutarion (Yunanca: Σκουτάριον) Kışlası'ndan geldiği düşüncesi yaygındır.

        16

        Beykoz

        Farsçada köy anlamına gelen kos sözcüğünün Türkçe bey sözcüğüne eklenmesi sonucunda ortaya çıkan Beykos (Beyköyü) sözcüğü kentin adı olarak kalmıştır. Beykos zamanla Beykoz'a dönüşmüştür.

        17

        Adalar

        Bu bölgenin Porsuk kenarı bir gezi ve eğlence bölgesine dönüşmeye başladıktan sonra ise "Adalar" olarak isimlendirilmeye başlanmıştır.

        18

        Pendik

        Bizans dönemindeki adı “Pantichium-Pantichion(Pantiki) olup bu sözcük 'her tarafı surla çevrili' anlamına gelmektedir. İstanbul Boğazı'nda bulunan Pantichion (Fil Burnu)'den ayırt edilebilmesi için Pendik'e Kadıköy-Pendik'i (Kadıköy'e ait Pendik) denildiğinde olmuştur.

        19

        Ümraniye

        İlk zamanlarda birkaç mezar, birkaç selvi ağacı ve orman arasında birkaç evin yer aldığı köy “Yalnız Selvi” adı ile anılmış, daha sonraları çok fazla göç alması nedeni ile “Muhacir Köy” adını almıştır. 1960 yılına kadar köy olarak kalan bölgede 1963 yılında belediye kurulmuş, tamamen ormanlarla kaplı olmasından ötürü Ormaniye adıyla anılmış ve en sonunda Ümraniye adını almıştır.

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