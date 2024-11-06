Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil ile traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde 3 kişinin öldüğünü tespit etti.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.