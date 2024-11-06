Osmaniye'de zincirleme kaza: 3 ölü
Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 06.11.2024 - 01:34 Güncelleme: 06.11.2024 - 01:34
Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil ile traktör çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları kontrollerde 3 kişinin öldüğünü tespit etti.
Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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