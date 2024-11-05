"Kira sorunu artık memleket meselesi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor" açıklamasına markalardan destek geldi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Bakan Şimşek'in açıklamasının, ticari alan kiralarıyla ilgili mevzuatta değişiklik yapılması yönündeki taleplerinin haklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Markalar için kiranın en büyük iki maliyet kaleminden biri olduğunu hatırlatan Öncel, şöyle devam etti:

REKLAM "Fahiş kira artış talepleri perakende sektörünün bir numaralı sorunu olmaya devam ediyor. Çünkü 10 uzama yılını dolduran kontratlarda yüzde 500'e varan kira artışı talepleriyle karşılaşıyoruz. Mevcut kontratlar 10 uzama yılının sonunda mülk sahibine sebepsiz fesih hakkı tanıyor. Mülk sahibine verilen bu hak, kiracının pazarlık gücünü tamamen ortadan kaldırıyor. Mağazanın dekorasyonu ve diğer düzenlemeler için yüklü miktarda yatırım yapan kiracı, çoğu zaman mülk sahibinin dayattığı rakamı kabul etmek zorunda kalıyor.

Ticari alanlardaki bütün kiracılar aynı sorunla karşı karşıya bulunuyor. Sadece markalara özel bir durumdan bahsetmiyoruz. Bu durum özellikle düşük kâr marjıyla çalışan markaları ve ülke genelinde binlerce mağazası bulunan indirim marketlerini etkiliyor. Çünkü kira ne kadar artarsa ürün birim maliyeti de o oranda artıyor. O maliyet de eninde sonunda fiyata yansıyor, yani kira artışı, enflasyon şeklinde karşımıza çıkıyor. 516 üye markamızdan yüzde 91'i fahiş kira artışı taleplerinden şikâyetçi. Biz de bir yıldan uzun süredir bu konuya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Eylül ayında 250 üyemizin katılımı ile yaptığımız toplantıda konuyu bütün boyutlarıyla ele aldık.