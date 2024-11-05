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        Haberler Dünya Amerika Trump: Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız | Dış Haberler

        Trump: Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız

        ABD'de başkanlık seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump seçim mesajında, "Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız" dedi. Öte yandan ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:30
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        Trump oyunu kullandı
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        Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı.

        Edindiği bilgiye göre "bayağı bir önde" olduğunu iddia eden Trump, Cumhuriyetçilerin güçlü bir şekilde oylarını kullandığını dile getirdi.

        Trump, "Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum. Bugün büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

        Kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin Trump, "Aksini iddia edenler bence deli. Eğer adil bir seçim olursa ve ben bunu kaybedersem, ilk kabul eden ben olurum." diye konuştu.

        ABD'de halk, bugün 60'ıncı başkanlık seçimi için sandık başında. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek.

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        "AMERİKA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPACAĞIZ"

        Trump, oy verme işlemi devam ederken yayınladığı mesajında, " Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor!

        Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu vermenizi istiyorum. Radikal Komünist Demokratlar toparlanıp evinize gitmenizi istiyor. Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız ve ABD'yi yeniden en büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

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