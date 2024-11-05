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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: Sözümün arkasındayım

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Geçen hafta söylediğim sözümün arkasındayım" diyen Bahçeli, "Terörist başı gelip terörün bittiğini açıklasın. Teklifte ısrarlıyım. Teröristbaşı DEM grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:00
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        "Sözümün arkasındayım"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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        "Her şeyden önce Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günü birlik siyasi hesap ve mevzi kazanma peşinde değiliz. Bizim için milletimizin huzuru ve refahı her şeyden önce gelmektedir. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz. En büyük arzumuz milletimizi her açıdan temsil edebilmek çağlar üzerine sıçramasına omuz vermektir. Sadece bugünün problemlerini ele almak yetmez. Yarının sorunlarına da kafa yoruyoruz. Suya yazı yazanlarla vakit kaybedenlerden olamayız. Arzumuz kronik ve konjonktürel sorunları çözmektir.

        "TÜRKİYE DEMEKTEN VAZGEÇMEYİZ"

        Hilale tutkunuz birliğe vurgunuz. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrılmaz kardeşlikten kopmayız. Türkiye demekten vazgeçmeyiz. Bayrak çekildiği gönderden inmeyecek. Anasının dili ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmıyoruz. Kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyoruz. Önümüzdeki 100 yıllık takvim işlemeye başlamıştır. Zaman Türk yüzyılı zamanıdır. Türk İslam medeniyetinin timsali olacağız. Ecdadımızın ayak izini takip edeceğiz.

        "SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

        Milleti ayırmaya çalışanlara sesimiz çıkmasın mı? Geçen hafta açıkladık herkes konuştu daha da konuşuyor. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır. Geçen hafta söylediğim sözümün arkasındayım. Terörist başı gelip terörün bittiğini açıklasın. Teklifte ısrarlıyım. Teröristbaşı DEM grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın. PKK'nın bittiğini açıklayacaksa umut hakkından yararlansın."

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