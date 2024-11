MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her şeyden önce Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günü birlik siyasi hesap ve mevzi kazanma peşinde değiliz. Bizim için milletimizin huzuru ve refahı her şeyden önce gelmektedir. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz. En büyük arzumuz milletimizi her açıdan temsil edebilmek çağlar üzerine sıçramasına omuz vermektir. Sadece bugünün problemlerini ele almak yetmez. Yarının sorunlarına da kafa yoruyoruz. Suya yazı yazanlarla vakit kaybedenlerden olamayız. Arzumuz kronik ve konjonktürel sorunları çözmektir.