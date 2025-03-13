Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törende konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Yeryüzünün dört bir yanında iyilik ve hayırda yarışarak bu dünyaya bereket katan tüm gönül insanlarına saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Bu mukaddes günlerin milletimiz, İslam alemi ve tüm dünya için hayır ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum.

Kendi alanında bir markaya dönüşen Uluslararası İyilik Ödülleri'mizin bu sene 8'incisi düzenliyoruz. İyilik Ödülü'ne layık görülen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

REKLAM

Bu sene 50'nci yaşını kutlayan Diyanet Vakfımız ülkemizde ve dünyada iyiliği egemen kılmak için insanlığın hizmetinde olmayı sürdürüyor. Diyanet Vakfımız yarım asırlık bu iyilik yolculuğunda eğitimden insani yardıma, kültürel faaliyetlerden sosyal dayanışmaya kadar başarı çıtasını yükseğe taşıdı.

Milli kimliğimizin en belirgin, en karakteristik hasletlerinden birisi vakıf kültürümüzdür. Asırlar boyunca iyilik ve adalet hamuruyla yoğurduğumuz gönül coğrafyamızın her bir köşesi vakıf kültürümüzün eşsiz eserleriyle doludur. Camilerimiz, medreselerimiz, hanlarımız, çarşılarımız ve daha niceleri. İmar, inşa ve ihya mühürleridir.

Türkiye Diyanet Vakfımız böylesine köklü bir müktesebatın taşıyıcısı olarak önemli bir rol üstleniyor. Kuran kurslarından hafızlık mekteplerine Türkiye ve dünyada 111 ülkesinde binlerce öğrenciye burs veriyor. Yardım kampanyalarıyla savaş, afet ve yoksulluk sebebiyle zor durumda kalanlara milletimizin yardım elini uzatıyor. Bayramlarda ve önemli günlerde ihtiyaç sahibinin imdadına koşuyor. Asya'dan Afrika'ya nereye gitsek, iyilik neferlerinin bir hizmetiyle mutlaka karşılaşıyoruz.

REKLAM

Vakfımızın 50'nci yaşını tebrik ediyor, her bir mensubuna tüm vakıf insanlarına teşekkür ediyorum.

İYİLİK HAFTASI

Bugün aynı zamanda İyilik Haftası'nın da ilk günü. 27 Şubat'ta yayınladığımız yönetmelikle 13-20 Mart tarihleri arasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. Pek çok faaliyet icra edeceğiz. İyilik çınarının çok derinlere kök salması için çaba sarf edeceğiz. Bireysel ve toplumsal hayatımızda iyiliği artırmak için gayret göstereceğiz.