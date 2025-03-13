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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı - Savunma Sanayi Haberleri

        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı

        Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2024 sonu itibarıyla dünyanın en büyük savunma sanayii ihracatçılarını açıkladı. SIPRI verilerine göre Türkiye'nin küresel ihracattaki payı son 5 yılda yüzde 103 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 14:55 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:55
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        1

        ABD

        Küresel ihracattaki payı (%): 43

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +21

        2

        Fransa

        Küresel ihracattaki payı (%): 9.6

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +11

        3

        Rusya

        Küresel ihracattaki payı (%): 7.8

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): -64

        4

        Çin

        Küresel ihracattaki payı (%): 5.9

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): -5.4

        5

        Almanya

        Küresel ihracattaki payı (%): 5.6

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): -2.6

        6

        İtalya

        Küresel ihracattaki payı (%): 4.8

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +138

        7

        İngiltere

        Küresel ihracattaki payı (%): 3.6

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): -1.4

        8

        İsrail

        Küresel ihracattaki payı (%): 3.1

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): -2

        9

        İspanya

        Küresel ihracattaki payı (%): 3

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +29

        10

        Güney Kore

        Küresel ihracattaki payı (%): 2.2

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +4.9

        11

        Türkiye

        Küresel ihracattaki payı (%): 1.7

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +103

        12

        Hollanda

        Küresel ihracattaki payı (%): 1.2

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): -36

        13

        Polonya

        Küresel ihracattaki payı (%): 1

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +4031

        14

        İsveç

        Küresel ihracattaki payı (%): 0.9

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +73

        15

        Norveç

        Küresel ihracattaki payı (%): 0.8

        Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +187

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