Tottenham'a özel plan
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk ciddi sınavında Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk zorlu rakibe karşı özel plan üzerinde çalışıyor.
Galatasaray, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Premier Lig devi Tottenham’ı konuk edecek. Süper Lig’de hafta sonunu BAY geçen sarı-kırmızılılar, günlerdir Tottenham’a hazırlanıyor.
Florya’da yoğun mesaide olan Okan Buruk ve kurmayları, İngiliz ekibini mercek altına aldı.
Tottenham, Premier Lig istatistiklerinin genelinde Manchester City’den sonra ikinci sırada yer alıyor.
Galatasaray, özellikle geçişlerde çok tehlikeli olan Tottenham’a karşı da özel bir planla sahaya çıkmayı planlıyor.
Elfsborg’a karşı 3-4-2-1, Beşiktaş’a karşı 4-4-2 dizilimini tercih eden Buruk, fabrika ayarlarına dönmeyi düşünüyor.
Tecrübeli çalıştırıcı ve kurmayları, oyun kurulurken yapılacak top kayıplarının sonuçlarının telafi edilemez buluyor. Buruk’un Tottenham karşısında son iki sezon kendisini başarıya ulaştıran 4-2-3-1’e dönmeyi planladığı öğrenildi.