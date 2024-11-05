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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Tottenham’a özel plan - Galatasaray Haberleri

        Tottenham'a özel plan

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk ciddi sınavında Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk zorlu rakibe karşı özel plan üzerinde çalışıyor.

        Giriş: 05.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:47
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        Galatasaray, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Premier Lig devi Tottenham’ı konuk edecek. Süper Lig’de hafta sonunu BAY geçen sarı-kırmızılılar, günlerdir Tottenham’a hazırlanıyor.

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        Florya’da yoğun mesaide olan Okan Buruk ve kurmayları, İngiliz ekibini mercek altına aldı.

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        Tottenham, Premier Lig istatistiklerinin genelinde Manchester City’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

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        Galatasaray, özellikle geçişlerde çok tehlikeli olan Tottenham’a karşı da özel bir planla sahaya çıkmayı planlıyor.

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        Elfsborg’a karşı 3-4-2-1, Beşiktaş’a karşı 4-4-2 dizilimini tercih eden Buruk, fabrika ayarlarına dönmeyi düşünüyor.

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        Tecrübeli çalıştırıcı ve kurmayları, oyun kurulurken yapılacak top kayıplarının sonuçlarının telafi edilemez buluyor. Buruk’un Tottenham karşısında son iki sezon kendisini başarıya ulaştıran 4-2-3-1’e dönmeyi planladığı öğrenildi.

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        Buruk santrfor arkasında Dries Mertens’e görev vermeyi düşünüyor.

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        Victor Osimhen ise Mauro Icardi’den bir adım daha önde.

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