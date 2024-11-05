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        Haberler Gündem Gaziantep'teki silahlı kavgada iki kardeş öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Gaziantep'teki silahlı kavgada iki kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 18:27 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:27
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        Silahlı kavgada iki kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
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        Fırat Mahallesi Hasip Dursi Caddesi'nde akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Eyüp ve Muhittin K. ile Mehmet G. ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Eyüp K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

        Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre caddeyi trafiğe kapattı.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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