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        Haberler Gündem Güncel Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu | Son dakika haberleri

        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu

        Ankara'da ters yönde giden otomobilin neden olduğu kazada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Esmanur İneci ve 42 yaşındaki eşi Hakan İneci son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin, hediye kazandıkları 3 günlük Antalya tatiline gittikleri ortaya çıktı. Esmanur İneci'nin eşine, "Gitmeyelim" dediği ama Hakan İneci'nin "Çocuklara değişiklik olur, hava alırlar" dediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:52
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        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
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        Ankara-Eskişehir kara yolu Balıkuyumcu mevkisinde 3 Kasım sabahı meydana gelen kazada, Eskişehir yönüne giden Hakan İneci yönetimindeki otomobil, ters yönde giden bipolar hastası Ramazan Güven'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Ramazan Güven ile Hakan İneci ve eşi Esmanur İneci hayatını kaybetti. İneci çiftinin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan K.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Hakan ve Esmanur İneci çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

        Cimşit Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazına çiftin ailesi ve yakınları katıldı.

        Yakınları, çiftin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeler, daha sonra Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        EŞİ "GİTMEYELİM" DEDİ, O DİNLEMEDİ

        Hakan İneci'nin iş yerinde motor yağı sattığı ve bir marka tarafından ailesi ile birlikte 3 gün Antalya'da tatil hakkı kazandığı ortaya çıktı. Esmanur İneci'nin eşine, "Gitmeyelim" dediği ama Hakan İneci'nin "Çocuklara değişiklik olur, hava alırlar" dediği öğrenildi.

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        #ankara
        #trafik kazası
        #tatil
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