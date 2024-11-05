Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu Ankara'da ters yönde giden otomobilin neden olduğu kazada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Esmanur İneci ve 42 yaşındaki eşi Hakan İneci son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin, hediye kazandıkları 3 günlük Antalya tatiline gittikleri ortaya çıktı. Esmanur İneci'nin eşine, "Gitmeyelim" dediği ama Hakan İneci'nin "Çocuklara değişiklik olur, hava alırlar" dediği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:52 facebook

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