Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısında aldığı galibiyet ve oynadığı oyun haftaya damga vurdu. Sezon öncesi adı Beşiktaş'la anılan Yasin Özcan da hem bu sezon gösterdiği performansla hem de Beşiktaş maçındaki oyunuyla takdirleri topladı. HT Spor'dan Özer Çak, Yasin Özcan'ın performansını derledi.
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlanırken Kasımpaşa deplasmanda geriden gelerek Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Son dönemde Beşiktaş'a karşı üstünlük sağlayan Paşa'da genç futbolcu Yasin Özcan da hem bu sezonda gösterdiği performansla hem de Beşiktaş maçındaki futboluyla takdirleri topladı. HT Spor'dan Özer Çak, Yasin Özcan'ın performansını derledi.
BU SEZON TÜM KARŞILAŞMALARDA FORMA GİYDİ
Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki yıldızı Yasin Özcan tüm karşılaşmalarda forma giydi. 11 haftalık süreçte bütün maçlara ilk 11'de başlayan Özcan, sadece 2. haftadaki Hatayspor mücadelesinde 65. dakikada oyundan çıktı. Toplamda 964 dakika sahada kalan Yasin Özcan sadece Beşiktaş mücadelesinde sarı kart gördü.
KASIMPAŞA'NIN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU
Süper Lig'de geniş kadrosunda toplam 31 futbolcusu bulunan Kasımpaşa'nın takım olarak piyasa değeri 29.3 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt) Yasin Özcan ise piyasa değeri olarak takımının zirvesinde bulunuyor. 2006 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro. Takımının en değerlisi olan Yasin Özcan'ı 3.9 milyon euro'luk değeriyle Antonio Barak takip ediyor.
YAŞ GRUBUNDA DÜNYADA 33. SIRADA
20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, kendi yaş grubunda piyasa değeri olarak dünyada 33. sırada yer alıyor. 4.5 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi 5 büyük ligde forma giyen futbolcuları da sollamış durumda. Bu alanda ise zirvede 60 milyon euro piyasa değeriyle PSG forması giyen Warren Zaïre-Emery ve Real Madrid forması giyen Endrick bulunuyor.
SÜPER LİG'DE SON 2 SEZONDA 1 MAÇ KAÇIRDI
Kasımpaşa altyapısından yetişerek A takıma yükselen Yasin Özcan 2022/2023 sezonundan beri Paşa'da düzenli olarak forma giyiyor. 2023/2024 sezonundan beri ise ilk 11'de oynayan genç futbolcu son 2 sezonda sadece 1 maç kaçırdı.
Bu sezon 11 haftalık süreçte tüm maçlara 11'de başlayan Yasin Özcan geçtiğimiz sezon ise Lacivert-Beyazlı formayla 37 maça çıktı. Geçtiğimiz sezondan itibaren 48 maçlık süreçte 18 yaşındaki futbolcunun tek kaçırdığı mücadele ise sarı kart cezası nedeniyle oynamadığı Çaykur Rizespor mücadelesi.
Ayrıca 18 yaşındaki futbolcunun kariyerinde hiç kırmızı kartı da bulunmuyor.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Alt yaş kategorilerinde Milli Takım ile toplamda 23 maça çıkan Yasin Özcan bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Yaz döneminde Ümit Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı’nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi. Genç futbolcu A Milli Takım'da henüz süre bulamadı.