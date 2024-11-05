TOFAŞ, Stellantis için 1 milyon adet araç üretecek

TOFAŞ'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Şirketimiz ile Stellantis Europe S.P.A arasında Stellantis markaları (FIAT, Opel, Citroën, Peugeot) için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir üretim sözleşmesi ("Üretim Sözleşmesi") ile Stellantis Grubu'na ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin bir lisans sözleşmesi imzalanmıştır.

REKLAM Üretim Sözleşmesi uyarınca, çoğunluğu 2024 yılı içerisinde tamamlanmak üzere toplam 232 milyon Euro (yaklaşık 250 milyon dolar) tutara kadar yatırımla hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedeflenmektedir. FIAT markası için üretilen söz konusu araçların Türkiye'de dağıtım hakkı Tofaş'a verilmiş olup, Stellantis Otomotiv paylarının Şirketimiz tarafından devralınması durumunda, diğer Stellantis markalarının (Peugeot, Citroen Opel) Türkiye'deki dağıtım hakkı da Tofaş'a geçecektir.