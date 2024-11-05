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        Haberler Gündem İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?

        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Marmara Bölgesi'nde büyüklüğü 6.5'ten fazla olası bir depremde, 3 metreye varan tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu. Taymaz, Marmara'da tsunami riski olan yerleri de açıkladı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:38 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:55
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        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
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        İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü" kapsamında Türkiye'nin, Alp-Himalaya dağ kuşağında yer aldığını, burasının tektonik anlamda çok genç ve deprem üreten bir bölge olduğunu söyledi.

        EGE'DE TSUNAMİ OLUŞMUŞTU

        AA'da yer alan habere göre tsunamilerin volkanların püskürmeleri veya deniz tabanındaki heyelanlarla oluşabileceğini dile getiren Taymaz, 2020'de Ege Denizi'nde Sisam Adası'ndaki depremin tsunami oluşturduğunu hatırlattı.

        "3 METRELİK TSUNAMİ ÜRETECEK FAYLARIMIZ VAR"

        Prof. Dr. Taymaz, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde Kavaklı sahilleri ile İzmit Körfezi'nde Hersek Deltası'na kadar tsunami oluştuğunu, bunun yüksekliğinin deniz tabanı morfolojisine, su derinliğine, depremin büyüklüğüne ve geometrisine bağlı olarak değişebileceğini kaydederek, "Türkiye'yi tehdit eden, en az 3 metreye kadar yükselebilecek, tsunami oluşturabilecek aktif faylarımız deniz tabanında var" dedi.

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        MARMARA KIYILARINDAKİ RİSKE DİKKAT ÇEKTİ

        Olası bir deprem ve tsunami açısından Marmara Denizi kıyılarının riskli olduğuna dikkati çeken Taymaz, şunları kaydetti: "Çünkü Marmara Bölgesi şehirleşmenin, sanayinin ve tarımın çok yoğun olduğu bir bölge. Güney yamacı da kuzey yamacı da Kuzey Anadolu Fayı'nın kollarının tehdit ettiği yerde. 6.8 büyüklüğündeki, 1963 Çınarcık depreminden sonra 17 Ağustos 1999'da Gölcük ve akabinde 12 Kasım 1999’da Düzce depremini yaşadık. O da 7.2'ydi.

        MARMARA'DA NERELERDE RİSK VAR?

        Örneğin Çınarcık Havzası'nda Orta Marmara Çukuru'nda ya da Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarındaki Gaziköy'den Saros'a kadar giden kol üzerinde oluşabilecek depremin oluşturacağı tsunamiler Tekirdağ, Marmaraereğlisi sahilleri, güney sahilleri için risk. Bunun yanı sıra; Çınarcık Havzası'na bakacak olursak Armutlu Yarımadası, Yalova, Karamürsel, Hersek Deltası, Mudanya'ya ve daha güneylere kadar risklerimiz var."

        Prof. Dr. Taymaz, tsunaminin büyüklüğüne bağlı olarak kıyı şeridine olan etkilerin değişebileceğini söyledi.

        Ulusal güvenliği de ilgilendiren konularda tsunami ve deprem riskinin çok göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Taymaz, burada da yüksek teknolojiler kullanıldığını dile getirdi.

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