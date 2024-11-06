ABD'de birçok eyalette oy sayma işlemleri başladı. Uzmanlara göre bir sürpriz henüz olmasa da ilk aşamada sonuçlar Cumhuriyetçi Donald Trump'ın önde olduğunu gösteriyor.

Eyaletlerin üçte ikisinden fazlasında sandıklar kapanırken, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1'in üzerinde arttı, ABD 10 yıllık tahvilleri 15 baz puan artarak 4 aylık zirvesi olan yüzde 4,42'ye ulaştı.

BITCOIN REKOR KIRDI

Bununla birlikte Trump'ın olası zaferini hesaplayan Bitcoin yüzde 5,1'e kadar yükseldi. TSİ 06.20 verilerine göre Bitcoin 74 bin doların üzerini görerek rekor kırdı.

Altında ise daha temkinli bir yükseliş yaşandı. Altında Asya piyasalarında geçen ilk işlemler 2.740 dolar ile yatay bir seyre işaret etti.