ABD'de oy sayma işlemleri başladı! Piyasaların ilk tepkisi nasıl?
ABD'de 2024 başkanlık seçimleri geride kaldı ve oy sayım işlemleri başladı. TSİ 06.16 verilerine göre Donald Trump kazanmak için gereken 270 delege sayısının 198'ine ulaşırken, Kamala Harris 109'da görünüyor. İlk sonuçlarda Trump'ın önde gitmesiyle dolar endeksi temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini görürken, Bitcoin 74 bin doları görerek rekor kırdı. Peki ilk sonuçlara piyasanın tepkisi nasıl?
ABD'de birçok eyalette oy sayma işlemleri başladı. Uzmanlara göre bir sürpriz henüz olmasa da ilk aşamada sonuçlar Cumhuriyetçi Donald Trump'ın önde olduğunu gösteriyor.
Eyaletlerin üçte ikisinden fazlasında sandıklar kapanırken, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1'in üzerinde arttı, ABD 10 yıllık tahvilleri 15 baz puan artarak 4 aylık zirvesi olan yüzde 4,42'ye ulaştı.
BITCOIN REKOR KIRDI
Bununla birlikte Trump'ın olası zaferini hesaplayan Bitcoin yüzde 5,1'e kadar yükseldi. TSİ 06.20 verilerine göre Bitcoin 74 bin doların üzerini görerek rekor kırdı.
Altında ise daha temkinli bir yükseliş yaşandı. Altında Asya piyasalarında geçen ilk işlemler 2.740 dolar ile yatay bir seyre işaret etti.
Japonya ve Avustralya'daki hisse senetleri yükselirken, Hong Kong'daki hisse senetleri düştü. Meksika pesosu yüzde 2,5 düşerken, Euro da yüzde 1,4 düşüş yaşadı.
Öte yandan BloombergHT'nin haberine göre Çin'de CSI 300 Endeksi erken işlemlerde yükselirken, Hong Kong tarafında yaklaşık yüzde 1 düşüş görüldü.
TRUMP VE TESLA HİSSELERİ YÜKSELDİ
İlk sonuçlarla birlikte Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group Corp. yüzde 25'ten fazla sıçradı.
Trump'ın göreve gelmesi durumunda bakan veya danışman yapma sözü verdiği Elon Musk'ın Tesla hisseleri de yüzde 3'ten fazla yükseldi.