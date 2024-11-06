Rıza Kocaoğlu: Belarus'a gideceğim Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik ile çektiği 'Tezgah' filmi Minsk Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak olan Rıza Kocaoğlu; "Çok mutluyum. Belarus'a gideceğim birkaç güne. İnşallah kazanırız" dedi

Habertürk Giriş: 06.11.2024 - 08:51 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:03 facebook

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