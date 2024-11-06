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        Haberler Dünya ABD'de seçim sonucunu belirlemesi beklenen salıncak eyaletlerde Trump rüzgarı | Dış Haberler

        ABD'de seçim sonucunu belirlemesi beklenen salıncak eyaletlerde Trump rüzgarı

        ABD Başkanlık Seçimleri'nde oy sayım süreci tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci dönem hayali her geçen dakika daha da gerçeğe dönüşürken, seçimin sonucunu belirleyecek 7 salıncak eyaletin hepsine damgasını vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 08:40 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:12
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        Salıncak eyaletler kırmızı!
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        ABD, önümüzdeki 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da ikamet edecek ismi seçmek için sandık başına gitti.

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        ABD tarihinin en kıran kırana yarışı olması beklenen mücadelede ilk 5 saatte gelen verilere göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump Başkan olmaya çok yakın.

        Kazananı belirlemesi en muhtemel yerler olarak öne çıkan 7 salıncak eyalete Trump damgasını vurdu.

        Seçim öncesi anketlerde 7 eyaletin hiçbirinde iki aday da birbirine anlamlı bir fark yaratamazken, TSİ saat 09.00 sularında Trump'ın bu 7 eyaletin hepsinde önde olduğu görülüyor.

        Nevada'da ise sonuçlar henüz gelmedi.

        Salıncak eyaletlerde sonuçlar şöyle:

        • Pennsylvania (19 delege): Trump: %50.9 / Harris: %48.1 / Oyların yüzde 85'i sayıldı
        • Michigan (15 delege): Trump: %52.0 / Harris: %46.2 / Oyların yüzde 50'si sayıldı.
        • Arizona (11 delege): Trump: %49,9 / Harris: %49,4 / Oyların yüzde 50'si sayıldı.
        • Wisconsin (10 delege): Trump: %51,2 / Harris: %47.3 / Oyların yüzde 64'i sayıldı.
        • Donald Trump, North Carolina'yı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.
        • Donald Trump, Georgia'yı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.
        • Nevada (6 delege): Trump: %50,9 / Harris: %47.5 / Oyların yüzde 70'i sayıldı.

        New York Times projeksiyonuna göre Trump seçim sonuçlandığında 301 delege kazanmış olacak. Bu, gerekli olan 270 delegeyi kolayca geçmesi demek. Kamala Harris'in ise 237'de kalması bekleniyor.

        100 üyeli Senato'daki 34 sandalye için de oy verilirken, Fox News ve New York Times projeksiyonuna göre Cumhuriyetçiler Senato'da da çoğunluğu aldı.

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