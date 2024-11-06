ABD'de seçim sonucunu belirlemesi beklenen salıncak eyaletlerde Trump rüzgarı

ABD, önümüzdeki 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da ikamet edecek ismi seçmek için sandık başına gitti.

ABD'nin yeni başkanı kim olacak? Haberi Görüntüle

ABD tarihinin en kıran kırana yarışı olması beklenen mücadelede ilk 5 saatte gelen verilere göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump Başkan olmaya çok yakın.

Kazananı belirlemesi en muhtemel yerler olarak öne çıkan 7 salıncak eyalete Trump damgasını vurdu.

Seçim öncesi anketlerde 7 eyaletin hiçbirinde iki aday da birbirine anlamlı bir fark yaratamazken, TSİ saat 09.00 sularında Trump'ın bu 7 eyaletin hepsinde önde olduğu görülüyor.

Nevada'da ise sonuçlar henüz gelmedi.