ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu
Dünyanın gözü ABD'nin başkanlık seçimlerine kilitlendi. ABD ikinci bir Donald Trump dönemine evet dedi. 244 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede 130 milyona yakın kişinin oyu sayıldı. ABD'den gelen sonuçlara göre 13.50 itibariyle Trump 277 delegeye, Harris 224 delegeye ulaştı. Böylece ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump oldu. Kıl payı ve kıran kırana geçmesi beklenen seçimlerde Trump büyük bir üstünlük sağladı. Başkanlık yarışının tüm detaylarını ve ayrıntılı sonuçları anbean haberturk.com'dan takip edebilirsiniz...
Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. ABD'de oy verme işlemi 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı ve sandıkların tamamı 6 Kasım sabahı TSİ 09.00 itibariyle kapandı.
Cumhuriyetçilerin adayı 78 yaşındaki Donald Trump'ın, 2020 seçimlerindeki yenilginin ardından yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi beklediği, Demokratların adayı 60 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD'nin ilk kadın başkanı olmak istediği yarışta sona yaklaşıldı.
Kıran kırana geçmesi ve günler sürmesi beklenen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump kazanan oldu. Tüm salıncak eyaletleri alarak başarılması zor bir eşiği aşan Trump, zafer konuşması yaptı.
TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI: TRUMP ARTIK BAŞKANIMIZ
Amerikan Fox kanalı, ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığını duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Trump'ın seçimi kazandığı mesajını verdi ve "Trump artık başkanımız" ifadelerini kullandı.
Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.
244 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ABD'de 130 milyona yakın kişinin oyu sayıldı. 2020'de Joe Biden ile Donald Trump arasında gerçekleşen seçimde 155 milyonu aşkın kişi oy kullanmıştı.
Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın kazandığı eyaletler;
Alabama (9 delege), Arkansas (6 delege), Arizona (11 delege), Florida (30 delege), Georgia (16 eyalet), Iowa (6 delege), Idaho (4 delege), Indiana (11 delege), Kansas (6 delege), Kentucky (8 delege), Louisiana (8 delege), Michigan (15 delege), Missouri (10 delege), Mississippi (6 delege), Montana (4 delege), North Carolina (16 delege), North Dakota (3 delege), Nebraska (1 delege), Nevada (6 delege), Ohio (17 delege), Oklahoma (7 delege), Pennsylvania (19 delege), South Carolina (9 delege), South Dakota (3 delege), Tennessee (11 delege), Texas (40 delege), Utah (6 delege), Wisconsin (10 delege), West Virginia (4 delege), Wyoming (3 delege)
Demokratların adayı Harris'in kazandığı eyaletler;
California (54 delege), Colorado (10 delege), Connecticut (7 delege), District of Columbia (3 delege), Delaware (3 delege), Hawaii (4 delege), Illinois (19 delege), Massachusetts (11 delege), Maryland (10 delege), Minnesota (10 delege), New Hampshire (4 delege), New Jersey (14 delege), New Mexico (5 delege), New York (28 delege), Oregon (8 delege), Rhode Island (4 delege), Virginia (13 delege), Vermont (3 delege), Washington (12 delege),
Anbean yaşanan son gelişmeler
10.07: Donald Trump, salıncak eyaletlerden Pennsylvania'yı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.
10.05: Donald Trump, salıncak eyaletlerden Wisconsin'ı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.
10.02: Nevada (6 delege): Trump: %53,5 / Harris: %46.1 / Oyların yüzde 93'ü sayıldı.
10.00: Pennsylvania (19 delege): Trump: %50.9 / Harris: %48 / Oyların yüzde 95'i sayıldı.
09.00: Wisconsin (10 delege): Trump: %51,2 / Harris: %47.2 / Oyların yüzde 91'i sayıldı.
07.55: 100 üyeli Senato'daki 34 sandalye için de oy verilirken, Fox News projeksiyonuna göre Cumhuriyetçiler Senato'da da çoğunluğu aldı.
07.40: Pennsylvania (19 delege): Trump: %51.2 / Harris: %47.8 / Oyların yüzde 80'i sayıldı
07.30: Donald Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina'yı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.
07.08: Michigan (15 delege): Trump: %51.5 / Harris: %46.8 / Oyların yüzde 18'i sayıldı.
07.05: Pennsylvania (19 delege): Trump: %51 / Harris: %48 / Oyların yüzde 70'i sayıldı.
06.45: Arizona (11 delege): Trump: %49,6 / Harris: %49,59 / Oyların yüzde 49'u sayıldı.
06.40: Donald Trump, salıncak eyaletlerin altısında (Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, Michigan, Arizona) yarışı önde götürüyor. Bir eyalette oy sayımına henüz başlanmadı
06.36: Wisconsin (10 delege): Trump: %49,4 / Harris: %49.1 / Oyların yüzde 51'i sayıldı.
06.31: Pennsylvania (19 delege): Trump: %50,9 / Harris: %48.1 / Oyların yüzde 56'sı sayıldı.
06.30: Seçimin merakla beklenen eyaletlerinden Iowa'yı resmi olmayan sonuçlara göre Trump kazandı.
06.28: Donald Trump, salıncak eyaletlerin dördünde (Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina) yarışı önde götürüyor. Harris ise ikisinde (Michigan, Arizona) önde. Bir eyalette oy sayımına henüz başlanmadı
06.09: Georgia (16 delege): Trump: %51,9 / Harris: %47.2 / Oyların yüzde 81'i sayıldı.
06.05: Arizona (11 delege): Harris: %49,6 / Trump: %49.6 / Oyların yüzde 35'i sayıldı.
05.58: Pennsylvania (19 delege): Harris: %50 / Trump: %49.1 / Oyların yüzde 40'ı sayıldı.
05.50: Wisconsin (10 delege): Harris: %51,5 / Trump: %46.8 / Oyların yüzde 20'si sayıldı.
05.40: Pennsylvania (19 delege): Harris: %52.3 / Trump: %46.8 / Oyların yüzde 32'si sayıldı.
05.25 Georgia (16 delege): Trump: %52,3 / Harris: %47.4 / Oyların yüzde 71'i sayıldı.
05.23: North Carolina (16 delege): Trump:%50.6 / Harris: %48.3 / Oyların yüzde 50'si sayıldı.
05.20: Michigan (15 delege): Harris: %53.7 / Trump: 44.4 / Oyların yüzde 11'i sayıldı.
05.15: Teksas (40 delege): Trump: %54 / Harris: 44.8 / Oyların yüzde 57'si sayıldı. Teksas'ı alan Trump'ın delege sayısı 177'ye ulaştı.
05.00: Pennsylvania (19 delege): Harris: %65.4 / Trump: %33.7 / Oyların yüzde 15'i sayıldı.
04.47: Georgia (16 delege): Trump: %52 / Harris: %47.4 / Oyların yüzde 62'si sayıldı.
04.38: Pennsylvania (19 delege): Harris: %70 / Trump: %29 / Oyların yüzde 8'i sayıldı.
North Carolina (16 delege): Trump: % 49.5 / Harris: %49.5 / Oyların yüzde 14'ü sayıldı.
04.30: Georgia (16 delege): Oylarının yüzde 50'sı sayıldı. Trump: % 55.4 / Harris: %44.0
04.25: Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama'da sonuçlar belli oldu.
Trump: West Virginia (5 delege), Tennessee (11 delege), South Carolina (9 delege), Oklahoma (7 delege), Mississippi (6 delege), Kentucky (8 delege), Indiana (11 delege), Florida (30 delege), Alabama (9 delege) eyaletlerini kazandı. 50 eyaletin 9'unda 95 delegeye ulaştı.
Harris: Connecticut (7 delege), Massachusetts (11 delege), Maryland (10 delege), Rhode Island (4 delege) ve Vermont'da (3 delege) kazandı. 50 eyaletin 5'inde 35 delegeyi hanesine yazdırdı.
04.20: Georgia (16 delege): Oylarının yüzde 43.6'sı sayıldı. Trump: % 55.3 / Harris: %44.1
04.10: Salıncak eyaletlerden Michigan ve Pennsylvania'da oy sayımına başlandı.
Pennsylvania (19 delege): Harris: %76.5/ Trump: %22.6 / Oyların yüzde 5'i sayıldı.
04.05: Georgia (16 delege): Salıncak eyaletin oylarının yüzde 32'si sayıldı. Trump: % 55.6 / Harris: %43.9
04.00: Salıncak eyaletlerden North Carolina'da (16 delege) da oy sayımına başlandı.
03.50: Georgia (16 delege): Trump: % 61.6 / Harris: %37.9 / Oyların yüzde 3'ü sayıldı.
03.40: Trump, Indiana ve Kentucky'nin ardından West Virgina'da da seçimi önde tamamlayacak 23 delegeye ulaştı.
03.35: Florida (30 delege): Trump: % 54/ Harris: %45.2 / Oyların yüzde 71'i sayıldı.
03.21: Indiana (11 delege): Trump: %61.8 / Harris: %36.8 / Oyların yüzde 15'i sayıldı.
Kentucy (8 delege): Trump: %72 / Harris: %26.7 / Oyların yüzde 10'u sayıldı.
Trump, Indiana ve Kentucky'de yarışı önde tamamlayarak 19 delegeyi hanesine yazdırdı. Kamala Harris de galip geldiği Vermont eyaletinde 3 delege kazandı.
03.00: Florida (30 delege), Georgia (16 delege), Virginia (13 delege), New Hampshire (4 delege), Vermont (3 delege), South Carolina (9 delege) sandıklar kapandı.
02.54: Kentucy (8 delege): Trump %68.7 / Harris: %30.2 / Oyların yüzde 5'i sayıldı.
Indiana (11 delege): Trump %57.4 / Harris: %40.6 / Oyların yüzde 10'u sayıldı.
02.00: itibarıyla Indiana ve Kentucy eyaletlerinde sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı. İlk sonuçlara göre Kentucky ve Indiana'da Cumhuriyetçi aday Trump önde.
01.30: Edison Research tarafından yürütülen sandık çıkış anketinin sonuçları paylaşıldı. Sandık çıkış anketi verilerine göre;
Ülke çapındaki seçmenlerin %44'ü Trump hakkında, %48’i Harris hakkında olumlu bir görüşe sahip olduklarını bildirdi.
Ülke çapındaki seçmenlerin %31'i başkanlık seçiminde nasıl oy kullanılacağına karar vermede ekonominin en önemli etken olduğunu söyledi. %11'i göç, %14'ü kürtaj, %35'i demokrasi, %4'ü dış politika konularının etkili olduğunu söyledi.
Ülke çapındaki seçmenlerin %45'i ailelerinin mali durumunun dört yıl öncesine göre daha kötü olduğunu söyledi.
Ülke çapındaki seçmenlerin %51'i ekonomi yönetiminde Trump'a daha çok güvendiklerini söyledi, bu oran Harris içinse % 47.
01.00: Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Philadelphialı Trump'ın hile iddiasını reddetti.
TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO ÜYELERİ DE SEÇİLECEK
Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.
ABD TARİHİNİN EN BELİRSİZ SEÇİMİ
ABD tarihinde ilk kez bu kadar 'belirsiz' bir seçime gitti. Ulusal çapta yapılan anketlerde Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki puan farkı 1-2'yi geçmedi.
SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ
Seçimin kaderini ise küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebilen "salıncak" eyaletler belirleyecek. Bu yüzden 2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözü Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde.
270 delegeye ulaşan adayın başkanlığı kazandığı ABD'de, salıncak eyaletlerin toplam 93 delegesi bulunuyor. Nüfusu itibarıyla çok delegeye sahip Pensilvanya ise ayrı bir öneme sahip, 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile rekabetin en çok yaşanacağı bölge olacak.
16 delegeye sahip olan Georgia, Cumhuriyetçi eğilimli bir eyalet olmasına rağmen 2020 seçimlerinde Biden galip çıkmıştı. Nevada ise salıncak eyaletler arasında 6 ile en az delegeye sahip.