Suikastlar, polemikler, krizler... Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?

Dünyanın en önemli seçimlerinden belki de birincisi, yarın ABD'de gerçekleşecek. 244 milyon insanın oy kullanacağı seçimlerde Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ya da Demokrat Başkan adayı Kamala Harris'in yeni ikameti Beyaz Saray olacak.

ABD tarihinin en kutuplara ayrılmış ve sert tansiyonda geçen kampanya dönemlerinden biri yaşanırken, iki adaya göre de rakip aday kazanırsa ABD için felaket olacak ve ülke yok olmanın eşiğine gelecek. İki aday için de ABD'nin tek kurtuluşu, kendi galibiyetleri.

Kampanya dönemine Trump-Biden münazarası ve Biden'ın ön seçimleri kazandığı halde baskılara dayanamayıp yarıştan çekilmesi, Trump'ın mucize eseri kurtulduğu suikast girişimi, Trump'ın göçmenlerin evcil kedi ve köpekleri yediği iddiası, Biden'ın Trump'ın seçmenlerine 'çöp' demesi, eski Başkan Obama'nın tüm siyasi ağırlığını Harris'e yatırarak sahada Demokrat Başkan adayı için çalışması ve Harris'in Fox News mülakatı damga vurdu.

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Göreve gelirse ABD tarihine geçecek 2016-2020 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı olarak görev yapan Donald Trump, 15 Kasım 2022'de 2024 ABD Başkanlık Seçimleri için yarışacağını duyurdu. Trump, seçim için kritik önem taşıyan eyaletlerden Iowa'da Cumhuriyetçiler arasındaki ön seçimi ezici bir zafer kazandıktan sonra, Biden mı, Kamala Harris mi yoksa Michelle Obama ile mi yarışacağını beklemeye koyuldu. 15 Temmuz 2024'te yine kritik eyaletlerden Wisconsin'in en büyük kenti Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de resmen aday gösterildi ve Ohio'dan genç bir ABD Senatörü olan JD Vance'i de Başkan Yardımcısı adayı olarak ilan etti. Göreve seçilmesi halinde Trump, Grover Cleveland'dan sonra arka arkaya görev yapmayan ikinci başkan olacak. REKLAM

İki suikast girişiminden kurtuldu Trump, yürütme organının federal hükümet üzerindeki yetkisini büyük ölçüde genişletmek amaçlı bir kampanya yürüttü. Ancak eski Başkan'ın kampanyasına yasadışı göçmenlere karşı büyük bir sınır dışı etme operasyonu vaadi, enflasyonla mücadele, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Trump'ın pozisyonu ve İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumuna yaklaşımı damga vurdu. REKLAM Trump, kampanyası sırasında biri Temmuz 2024'te Pennsylvania'daki bir mitingde, ikincisi ise eylül ayında Florida'daki golf sahasında olmak üzere iki suikast girişiminden kurtuldu.

İntikam sözü Trump'ın kampanya serüveninde ise kronolojik olarak öne çıkanlar şunlar oldu: Trump ilk kampanya etkinliklerini 28 Ocak 2023'te South Carolina ve New Hampshire'da gerçekleştirdi. 4 Mart 2023'te Trump, Nikki Haley'nin de katıldığı ancak diğer Cumhuriyetçi aday adaylarının katılmadığı CPAC kongresinde uzun bir açılış konuşması yaptı. Trump konuşmasında haksızlığa uğrayanların intikamını alma sözü verdi ve III. Dünya Savaşını önleyebilecek tek adayın kendisi olduğunu belirtti. 25 Mart'ta Trump, Waco kuşatmasının 30. yıldönümünde Teksas'ta bir miting düzenledi ve 6 Ocak 2021 Kongre Baskını'ndaki rolleri nedeniyle hapse atılan yaklaşık 20 kişiden oluşan bir koronun yer aldığı "Herkes için Adalet" şarkısının yorumuyla açılış yaptı. 10 Mayıs 2023'te Trump, New Hampshire'daki Saint Anselm College'da Cumhuriyetçi ve kararsız seçmenlerden oluşan bir izleyici kitlesiyle, "CNN Republican Town Hall with Donald Trump" programında haber sunucusu Kaitlan Collins ile bire bir görüştü. Etkinlik sırasında Trump, Roe v. Wade (1973) kararının bozulmasında payı olduğunu söylerken, 2020 seçimlerinin çalındığı iddiasını yineledi. Trump ayrıca Kongre Baskını sonucunda hüküm giyenlerin affedilmesini önerdi. REKLAM

"Sınır krizi bir ulusal suç, istila" 27 Ocak 2024'te Las Vegas'ta düzenlenen bir mitingde Trump, Meksika sınırı krizinin bir 'istila', 'açık bir yara', 'ulusa karşı işlenmiş bir suç' ve 'anayasaya karşı işlenmiş bir vahşet' olduğu söyledi. Ocak 2024'te bağımsız Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., Trump'ın kendisine Başkan Yardımcısı adayı olması için teklif götürdüğünü ve kendisinin bu teklifi reddettiğini iddia etti. Temmuz ayında, 2024 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde, JD Vance, Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı olarak açıklandı. Cumhuriyetçilerin Başkan adaylığı ön seçimlerini neredeyse rakipsiz bir şekilde açık ara kazanan Trump, Temmuz 2024'te Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de şunları söyledi: "Wisconsin, burada 250 milyon doların üzerinde harcama yapıyoruz, her yerde istihdam ve diğer ekonomik gelişmeler yaratıyoruz, bu yüzden umarım kasım ayında bunu hatırlar ve bize oyunuzu verirsiniz. Oyunuzu satın almaya çalışıyorum, bu konuda dürüst olacağım" REKLAM

Trump'ın şans eseri kurtulduğu suikast girişimi 13 Temmuz 2024'te Trump, Butler, Pennsylvania yakınlarındaki bir mitingde düzenlenen suikast girişiminde sağ üst kulağından vurularak yaralandı. Trump, Birleşik Devletler Gizli Servisi tarafından miting alanından çıkarıldı. Silahlı saldırı, eski başkana sekiz kurşunla düzenlenen bir suikast girişimiydi. FBI tarafından Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanan suikastçı, Gizli Servis tarafından vurularak öldürüldü. Crooks suikast girişimi sırasında, Trump'ın arkasında oturan üç izleyiciyi öldü. Biden çekiliyor ve Harris sahneye çıkıyor 21 Temmuz 2024'te, Amerika Birleşik Devletleri'nin görevdeki Demokrat başkanı Joe Biden, 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinden çekildiğini Demokratların Başkan adaylığı için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. 31 Temmuz 2024'te Trump, Ulusal Siyah Gazeteciler Birliği'nin yıllık kongresindeki bir soru-cevap oturumunda gazeteciler Rachel Scott, Kadia Goba ve Harris Faulkner ile röportaj yaptı. Trump, Başkan Joe Biden'ın 2024 seçimlerinden çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ırksal kimliğini sorguladı. Trump, Harris'in 'birkaç yıl önce Siyah olana kadar Kızılderili kökenli olduğunu iddia ettiğini ve şimdi de Siyah olarak bilinmek istediğini' söyledi. Scott, Harris'in 'her zaman Siyah olduğunu' söylediğinde, Trump "Her zaman Hintliydi ve aniden bir dönüş yaptı ve Siyah bir insan oldu" şeklinde yanıt verdi. REKLAM Elon Musk etkisi Donald Trump'ın kampanyasına maddi, manevi tüm desteğini Trump'a veren Elon Musk damga vurdu. Sahibi olduğu Twitter (X) platformunu Trump'ın lehine güçlü bir şekilde kullanan Musk, Trump ile beraber mitinge de çıktı. Butler'da düzenlenen bir mitingde konuşan Musk, yaklaşan seçimlerin ifade özgürlüğü ve anayasal hakların korunması için çok önemli olduğunu söyleyerek oy vermenin önemini vurguladı. Trump ise dinleyicilere hitaben yaptığı konuşmada, yakın zamanda kendisine karşı düzenlenen bir suikast girişimine atıfta bulundu ve rakiplerini çabalarını engellemeye çalışmakla suçladı. Trump, Federal Verimlilik Komisyonu başkanlığına Elon Musk'ı atama sözü verdi. Komisyonun tüm federal hükümeti denetleyeceğini ve "çarpıcı reformlar" önereceğini söyleyen Trump, köklü reform hedefine ulaşma sözü verdi. Musk da Trump'ın seçilmesi halinde atamayı kabul edeceğini resmen açıkladı. Elon Musk'ın Trump'la birlikte Ekim 2024'te gerçekleştirdiği ilk seçim kampanyası sırasında ikili, Demokrat Başkan adayını demokrasiye yönelik bir tehdit olarak göstererek kalabalığı oy vermeye çağırdı. Bir suikast girişimi daha 15 Eylül 2024'te Trump, West Palm Beach, Florida'daki Trump International Golf Club'da ikinci bir suikast girişiminin hedefi oldu. Ryan Wesley Routh olduğu açıklanan şüpheli, golf sahasındayken Trump'a bir tüfek doğrulttu, ancak Gizli Servis tarafından durduruldu ve silahını bırakıp kaçtı. Routh kısa bir süre sonra yakalandı. REKLAM "Çöp" polemiği Trump, 27 Ekim 2024 tarihinde Manhattan'daki Madison Square Garden'da bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Porto Riko'yu 'yüzen bir çöp adasına' benzeten komedyen Tony Hinchcliffe ve Harris'ten 'deccal' olarak bahseden Trump'ın arkadaşı David Rem'in de aralarında bulunduğu öne çıkan konuşmacıların paylaştığı söylemler nedeniyle çok konuşuldu. Biden katıldığı bir etkinlikte, Hinchcliffe'in şakasını eleştirerek "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı" dedi. Bu açıklamanın ardından turuncu bir işçi yeleği giyerek bir çöp kamyonunun içinde oturarak soruları yanıtlayan Trump, Biden'ın 'kendinden utanması gerektiğini' ve Harris'in suçlu olduğunu söyledi. Trump, destekçilerinin 'çöp olmadığını' ifade etti.