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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da paramotor düştü! Dumanlar yükseldi | Son dakika haberleri

        Antalya'da paramotor düştü! Dumanlar yükseldi

        Antalya'da paramotor olduğu değerlendirilen hava aracı ormanlık alana düştü. Dumanların yükseldiği bölgeye ekipler sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:57
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        Antalya'da paramotor düştü!
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormana paramotor olduğu değerlendirilen hava aracının düştüğü bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

        DHA'nın haberine göre Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 09.00 sıralarında Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'nde ormana bir hava aracının düştüğü ihbarında bulunuldu.

        BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

        Bunun üzerine bölgeye 2 araçla 10 AFAD personeli, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Paramotor olduğu değerlendirilen aracın düştüğü bölgede yangın çıktığı da belirtildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

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        #Antalya
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