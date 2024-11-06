Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!

Dünyanın gözü ABD'ye kilitlendi. ABD'de milyonlarca seçmen, 4 yıl Beyaz Saray'da görev yapacak başkanını seçmek için sandık başına gitti.

ABD'nin yeni başkanı kim olacak? Haberi Görüntüle

Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında geçen yarışta sona yaklaşıldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, zafere çok yakın.

09.00 itibariyle Trump 246, Harris 210 delegeye ulaştı. Henüz kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Trump'ın konuşma yapması beklenirken, Kamala Harris'ten henüz bir ses çıkmadı.

Harris'in kampanya ekibinden yapılan açıklama "Bugün açıklama yapmayacak" ifadelerini kullanıldı.