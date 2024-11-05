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        Haberler Magazin Wanda Nara'dan ayrılık açıklaması - Magazin haberleri

        Wanda Nara'dan ayrılık açıklaması

        Wanda Nara, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılmasıyla ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 21:02 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:52
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        Ayrılık açıklaması
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        Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de yaşayan Wanda Nara'nın kendisini bir kez daha aldatması üzerine dün alyansı atmıştı.

        Bundan saatler sonra da Nara, misillemede bulunarak açtığı canlı yayında, Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüşmüştü.

        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı Haberi Görüntüle

        Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrılmasıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

        Wanda Nara, 'Türkiye' başlığını attığı açıklamasında şunları söyledi; "Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor.

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        Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim.

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        #Wanda Nara
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        #L-Gante
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