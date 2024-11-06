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        Haberler Dünya ABD'de seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyu yola çıktı | Dış Haberler

        ABD'de seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyu yola çıktı

        Dünyanın gözü ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerdeyken gözler bir anda ABD-Meksika sınırına da çevrildi. Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kazanma ihtimalinin yükselmesiyle binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye geçmek için yola çıktı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.11.2024 - 10:12 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:12
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        Dünyanın gözü ABD seçimlerinde kilitlendi. ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında gerçekleşen yarışta Trump'ın kazanma ihtimali yüksek görünüyor.

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        Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla Meksika'dan binlerce göçmen ABD sınırına doğru yola çıktı.

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        ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi.

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        Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.

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        Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.

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        Trump, seçim kampanyası boyunca düzensiz göçmenleri sınır dışı edeceğini sıkça dile getirmiş, Meksika sınırına duvar öreceğini vurgulamıştı.

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        Ayrıca Trump, ABD tarihinin düzensiz göçmenlere yönelik en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatacağını söylemişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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