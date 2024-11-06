ABD'de seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyu yola çıktı
Dünyanın gözü ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerdeyken gözler bir anda ABD-Meksika sınırına da çevrildi. Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kazanma ihtimalinin yükselmesiyle binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye geçmek için yola çıktı
Dünyanın gözü ABD seçimlerinde kilitlendi. ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında gerçekleşen yarışta Trump'ın kazanma ihtimali yüksek görünüyor.
Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla Meksika'dan binlerce göçmen ABD sınırına doğru yola çıktı.
ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi.
Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.
Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.
Trump, seçim kampanyası boyunca düzensiz göçmenleri sınır dışı edeceğini sıkça dile getirmiş, Meksika sınırına duvar öreceğini vurgulamıştı.