Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

Teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratan Nvidia, kurulduğu günden bu yana inanılmaz bir yol kat etti. Grafik işleme birimleri (GPU) ve yapay zeka teknolojilerindeki devrim niteliğindeki yenilikleriyle tanınan şirket, bugün dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline geldi.

3,43 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia'nın bu etkileyici yolculuğuna yakından bakalım.

30 YILDA ZİRVEYE GİDEN YOL

Nvidia, 5 Nisan 1993 yılında Jensen Huang, Chris Malachowsky ve Curtis Priem tarafından Sunnyvale, Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ilk amacı, 3D grafiklerin oyun ve multimedya pazarlarına getirilmesiydi. İlk yıllarında, Nvidia birçok startup ile rekabet etti ancak grafik hızlandırma teknolojisinde kalıcı bir yer edinmeyi başardı.

REKLAM Şirket, grafik işlemci pazarında kendine sağlam bir yer edinmek için güçlü bir strateji izledi. İlk başarısını, 1995 yılında piyasaya sürdüğü NV1 grafik kartıyla yakaladı. Ancak asıl büyük çıkışını 1999 yılında, grafik işlemcilerini (GPU) piyasaya sürerek yaptı. Bugün hemen her teknolojik cihazda adını duyduğumuz bu grafik işlemcileri, oyun endüstrisinde devrim yaratarak Nvidia'nın adını duyurmasını sağladı. GPU VE GRAFİK DONANIMINDAKİ İNOVASYON Bu icat, grafik işleme donanımında devrim yaratarak bilgisayar endüstrisinde bir dönüm noktası oldu. Nvidia'nın GPU'ları, oyunlar, medya üretimi, mimarlık, mühendislik ve bilimsel araştırmalar gibi birçok alanda geniş kullanım buldu.

Milenyuma geldiğimizde ise Nvidia'nın GeForce serisi GPU'ları, özellikle oyuncular arasında büyük ilgi gördü. GeForce, yüksek performanslı grafik işleme yetenekleriyle oyun deneyimini yeniden tanımladı. Nvidia'nın bu başarısı, şirketin pazar payını hızla artırdı ve rekabetin önüne geçmesini sağladı. CUDA VE PARALEL İŞLEME 2006 yılında Nvidia, CUDA (Compute Unified Device Architecture) arayüzünü tanıttı. Bu arayüz, GPU'ların paralel işleme yeteneklerini bilimsel araştırmalar ve diğer yüksek performanslı hesaplama alanlarına açtı. CUDA, Nvidia'nın bilimsel ve araştırma topluluklarında popülerliğini artırdı.

REKLAM CUDA teknolojisi, bilim insanlarının ve araştırmacıların daha karmaşık problemleri çözmesine yardımcı oldu. Özellikle fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik gibi alanlarda, GPU'ların paralel işleme yetenekleri sayesinde büyük ilerlemeler kaydedildi. CUDA, Nvidia'nın sadece oyun dünyasında değil, bilim ve teknoloji alanında da lider olmasını sağladı. YAPAY ZEKA Teknoloji ile çok içli dışlı olmayan, oyun dünyasına, sanal ortamlara çok da hakim olmayan pek çok tüketici yapay zekayı son 3-5 yıllık bir yenilik olarak tanımlıyor. Ancak AI teknolojileri bundan çok daha öncesine dek geriye gidiyor. Yapay zeka yatırımları, oyun, sağlık, otomotiv, finans ve medya sektörlerinde önemli roller oynamıştır.

İlk olarak yapay zekanın konuşulması ve yatırımlarının başlaması ise 1956 yılındaki Dartmouth Sürüşü olarak bilinen bir toplantıya kadar dayanıyor. Yapay zeka üzerine yapılan araştırmaları desteklemek amacıyla John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester ve Claude Shannon tarafından düzenlenmişti. Yapay zeka yatırımları, zamanla birçok farklı alanda büyük ilerlemeler kaydederek günümüzde geniş bir yelpazeye yayıldı Yani Nvidia aslında olmayan bir sektöre yatırım yaparak yoktan bir başarı var etmedi. Bu teknolojinin büyüyeceği ve tabana yayılacağı dönemi doğru hesaplayarak doğru yatırımlarla hedefi vurdu diyebiliriz.

REKLAM AI ALANINDA ‘DERİN ÖĞRENME’ BAŞARISI 2012 yılında Nvidia, yapay zeka modellemesi için kullanılan AlexNet sinir ağı yapay zeka modelini destekledi. Bu model, modern yapay zeka döneminin başlangıcını işaret ederek Nvidia'nın AI teknolojilerindeki liderliğini pekiştirdi. Nvidia, AI donanımı ve yazılımıyla birçok alanda yenilikler yarattı. Nvidia'nın yapay zeka alanındaki çalışmaları, derin öğrenme ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin gelişiminde önemli bir rol oynadı. 2016 yılında, Tesla'nın otonom sürüş sistemlerinde Nvidia'nın yapay zeka teknolojilerini kullanmaya başlaması, şirketin AI alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

RTX SERİSİ VE GERÇEK ZAMANLI IŞIN İZLEME 2018 yılında Nvidia, RTX (Ray Tracing Texel) serisi GPU'larını tanıttı. Bu GPU'lar, gerçek zamanlı ışın izleme yeteneğine sahip ilk GPU'lar arasında yer aldı. RTX teknolojisi, grafiklerde daha yüksek bir gerçeklik ve detay sunarak oyun ve medya üretiminde büyük bir ilerleme sağladı. RTX serisi, oyun geliştiricilere ve içerik oluşturuculara, daha önce mümkün olmayan düzeyde görsel detay ve gerçekçilik sunma fırsatı verdi. Bu teknoloji, sinema ve animasyon endüstrisinde de büyük ilgi gördü ve Nvidia'nın teknoloji lideri olarak konumunu güçlendirdi.

REKLAM ONMIVERSE VE METAVERSE Pandemi ile birlikte hayatımıza online toplantılar, uzaktan çalışma ve metaverse gibi farklı dünyalar girdi. Bu aşamada birçok şirket farklı yatırımlar yaptı ancak bugün geldiğimiz noktada hepsi birer başarısız deneme olarak geride kalmış gözüküyor. Özellikle metaverse evreni pandemi dönemindeki o patlamayı geride bıraktı ve beklenen başarıyı yakalayamadı. Nvidia da 2022 yılında, Omniverse platformunu tanıttı. Bu platform, metaverse'in inşası için temel bir rol oynadı. Omniverse, endüstriyel dijitalleştirme ve işbirliği için kullanılan bir platform oldu.

Omniverse, 3D tasarım, simülasyon ve işbirliği için devrim niteliğinde bir platform olarak dikkat çekiyor. Özellikle mimarlık, mühendislik ve eğlence sektörlerinde, dijital ikizlerin oluşturulması ve sanal işbirliği için kullanılıyor. Omniverse, geleceğin dijital dünyasının şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Metaverse evreninin çok başarılı olamaması Omniverse’in aynı başarısızlıkta kalacağını göstermiyor çünkü 2022'de başlatılan platform, bulut hizmeti veya şirket içinde çalışan özel bir örnek olarak kullanılabilir. Ayrıca, otomobiller, robotlar, bina kontrolleri, ekipmanlar ve tıbbi cihazlar arasında omniverse içerikleri, uygulamaları ve otonom kontrol sistemlerini dağıtmak için eklentileri ve entegrasyonları da destekliyor.

REKLAM Şirket, bilgisayar donanımı, yazılım, bulut bilişim, yapay zeka donanımı ve yarı iletkenler gibi birçok alanda faaliyet gösterirken, 2024 yılında 60.92 milyar dolar gelir eden Nvidia, 29,600 çalışana sahip. ORTAKLIKLAR VE SATIN ALMALARLA BÜYÜDÜ Şirket bu başarıyı sadece ürettiği ürünler ve onların teknolojik üstünlüğüyle elde etti demek çok da doğru bir çıkarım olmaz. Firmanın yaptığı stratejik ortaklıklar ve satın almalarla da bu yatırımları desteklemesi esas büyüme stratejisindeki önemli adım diyebiliriz. Mellanox Technologies'i satın alarak veri merkezleri pazarındaki varlığını güçlendiren Nvidia, ayrıca ARM Holdings'i satın alarak yarı iletken çip pazarındaki konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Nvidia'nın kuruluşundan bugüne kadar süregelen tarihi, teknoloji ve bilim dünyasında büyük bir etki yaratmış ve şirketin dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline gelmesine katkıda bulundu. Şirketin inovasyonları ve liderliği, gelecekte de teknoloji dünyasında önemli bir rol oynayacağını gösteriyor demek çok da yanlış bir sonuç olmaz. REKLAM NVIDIA HİSSE DEĞERİ DEĞİŞİMİ VE ÖNEMLİ GELİŞMELERİ Nvidia, 22 Ocak 1999'da halka arz edildiğinde (IPO), hisse fiyatı 12 dolardı. O günden bu yana, Nvidia'nın hisse değeri, şirketin yenilikçi ürünleri, stratejik ortaklıkları ve sektör liderliği sayesinde önemli ölçüde arttı.

İşte bazı önemli tarihler ve hisse değeri değişimleri: Nvidia, 22 Ocak 1999'da halka arz edildiğinde (IPO), hisse fiyatı 0,12 dolardı. O günden bu yana, Nvidia'nın hisse değeri, şirketin yenilikçi ürünleri, stratejik ortaklıkları ve sektör liderliği sayesinde önemli ölçüde artmıştır. İşte bazı önemli tarihler ve hisse değeri değişimleri: 22 Ocak 1999: Nvidia halka arz edildi (IPO) ve hisse fiyatı 0,12 dolar olarak belirlendi.

2000: Hisse fiyatı, internet balonunun patlamasıyla düşüş yaşadı, yıl sonunda 0.1254 dolar dolar seviyelerinde işlem gördü.

2001: Nvidia'nın GeForce serisi GPU'larının başarısıyla hisse fiyatı 0.5119 dolara yükseldi.

2002: Piyasa dalgalanmaları ve teknolojik yatırımların etkisiyle hisse fiyatı düşüş yaşadı

2003: Nvidia'nın yenilikçi ürünlerinin piyasaya sürülmesiyle hisse fiyatı yeniden yükselişe geçti

2006: CUDA teknolojisinin tanıtılmasıyla Nvidia hisseleri yeniden yükselişe geçti

2012: Yapay zeka ve derin öğrenme teknolojilerinin kullanımıyla Nvidia'nın hisse fiyatı 5.610 dolar civarındaydı.

2016: Tesla'nın otonom sürüş sistemlerinde Nvidia teknolojisini kullanmaya başlamasıyla hisse fiyatı hızla arttı ve yıl sonuna doğru ciddi bir yükseliş yakaladı ancak sonrasında Tesla’nın kendi çiplerini üretmek için AMD ile ortaklık yapması bir kez daha şirketi bir miktar düşürdü

2018: RTX serisi GPU'ların tanıtılmasıyla hisse fiyatı yeniden tırmanışa geçti SON 5 YILDA YÜZDE 2500 BÜYÜDÜ! 1999 Yılında 5,19 dolar seviyesinden işlem gören şirketin bugün geldiği 139,91 dolara yükselişinde hem kendisi kazanırken hem de yatırımcısına ciddi bir kazanım sağladığını görüyoruz. Şirketin Nasdaq borsasındaki son 5 yıllık yükselişi yüzde 2.595 seviyesinde oldu.