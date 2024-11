Murat Ülker sordu, Ali Koç yanıtladı: "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Murat Ülker, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir röportaj yaptı. Ülker, Koç'la röportajını "Kıymetli arkadaşım Ali Koç Beyle röportajım" başlığıyla Linkedin hesabından yayımladı.

Röportajda Ali Koç Türk ekonomisinden, iş dünyasına, Z kuşağından, Koç ailesine, Çin ve ABD arasındaki ticari rekabete kadar birçok önemli konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o röportajın bir kısmı:

- Koç Ailesi birbirine oldukça bağlı ve bence tam bir Anadolu ailesi, siz bu konuda Vehbi Bey’in değerlerini korumaya özen gösteriyorsunuz. Yeni kuşakların bu değerlere bağlılığı konusunda sorunlar yaşıyor musunuz, tavsiyeleriniz nelerdir?

REKLAM

- İş yerinde genç yaşlı ayrımına gerçekten inanıyor musun? Bu yeni döneme ve değişime gençlerin hazırlanması konusunda neler düşünüyorsunuz? Ya da yaşlıların onlarla çalışırken dikkat etmeleri gereken konular var mı? Neden? Bu kesimler orta veya uzun vadede vakitlerini en çok neye harcamalılar? Kendileri için yatırım yapabilecekleri en önemli konular/ yetkinlikler neler olmalı? Çalışanlarınızı nasıl hazırlıyorsunuz yeni döneme?

Jenerasyon konusu hep tartışılıyor. Her dönemde yeni bir jenerasyon geliyor, Baby boomer’lar, x’ler, y’ler, z’ler… Şu anda mesela odak Z jenerasyonunda. 2012 ile birlikte Alfalar geldi. 2025’te Beta’lar gelecek. Jenerasyon konusu her seferinde çözülmesi gereken bir problem gibi aksettiriliyor. Biz Koç Topluluğunda konuya böyle bakmıyoruz. Bugün her 5 çalışma arkadaşımızın 4’ü Y ve Z kuşağından.