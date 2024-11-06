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        Anasayfa Video 6 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2024 - 18:12 Güncelleme: 06 Kasım 2024 - 18:15

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * ABD yeni başkanını seçti. Cumhuriyetçilerin adayı Trump 2. kez Beyaz Saray'a çıkıyor. Trump zafer konuşmasında, ABD için altın çağın başlayacağını, snırları kapatacağını ve savaşları durduracağını söyledi

        * Trump'ın 47. ABD Başkanı olarak seçilmesine piyasalar ve kripto paralar olumlu tepki verdi, altında ise düşüş oldu

        * Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davası yarın başlıyor

        * Donald Trump'la birlikte kazanan ve Kamala Harris'le birlikte kaybeden ünlüler kimler?

        * Porto forması giyen Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

        * KYK'dan kredi veya burs kazanan öğrencilerin 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor

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