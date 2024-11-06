6 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

* ABD yeni başkanını seçti. Cumhuriyetçilerin adayı Trump 2. kez Beyaz Saray'a çıkıyor. Trump zafer konuşmasında, ABD için altın çağın başlayacağını, snırları kapatacağını ve savaşları durduracağını söyledi

* Trump'ın 47. ABD Başkanı olarak seçilmesine piyasalar ve kripto paralar olumlu tepki verdi, altında ise düşüş oldu

* Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davası yarın başlıyor

* Donald Trump'la birlikte kazanan ve Kamala Harris'le birlikte kaybeden ünlüler kimler?

* Porto forması giyen Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

* KYK'dan kredi veya burs kazanan öğrencilerin 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor