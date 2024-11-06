'Trafik sigortasında yüzde 5'in yaptığı hasarı yüzde 95 ödüyor'

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasından serbest piyasaya geçilmesini istediklerini vurgulayan Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, "kaza yapan riski yüksek sigortalılar ödemeleri gereken primi ödemiyor. Yüzde 5'in ödemesi gereken primi yüzde 95 ödüyor" dedi. Uğur 2025'te faiz oranlarının geriye gelmesiyle mali gelirleri düşeceği için sigorta şirketleri için zor geçeceğini söyledi. Sigorta sektörünün reasüransta kapasite sorununun çözdüğünü anlatan Uğur, önümüzdeki yıl reasürans fiyatlarında ılımlı bir geri çekilmeden dahi bahsedilebileceğini kaydetti. Şirketin özkaynak karlılığının sektörde olduğu gibi enflasyonun biraz altında olduğunu vurgulayan Uğur hedeflerinin lider oldukları otomobil sigortalarına ek olarak tüm oto branşında aynı hedefe ulaşmak olduğunu dile getirdi.

REKLAM Sompo Sigorta'nın 2024 yılının ilk üç çeyreğine ilişkin finansal performansının açıklandığı toplantıda konuşan Uğur'un verdiği bilgilere göre makroekonomik istikrarın artması ve enflasyonun düşüş eğilimine girmesi, sigorta sektörüne olumlu yansıdı. Bu durum hem büyümeyi hem de karlılığı destekleyici bir rol oynadı. Sektör genelinde prim üretimi yüzde 74 oranında artış gösterirken, Sompo Sigorta bu dönemde %94 prim artışı kaydederek, sektör ortalamasının üzerine çıkmayı başardı. 2,5 MİLYON MÜŞTERİ 46 ülkede 80 bine yakın kişiye istihdam sağlayan bir grup olan Sompo Holding’in iştiraki olan Sompo Sigorta olarak, 2024 yılı ilk üç çeyreğinde yüzde 94 büyüme sağladıklarını belirten Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, şu açıklamalara yer verdi: “Bu performans, kasko sigortalarında sektördeki güçlü konumumuzu pekiştirmemizi sağladı. Oto sigortalarında da sektördeki konumumuzu güçlendirerek, fiyat rekabetinin yoğun olduğu ve karlılığın baskılandığı bir dönemde bile finansal gücümüzü muhafaza ettik. Ek olarak müşteri taleplerine yönelik sunduğumuz akıllı ve yenilikçi çözümlerle şirketin pazar payını genişlettik. Bu dönemde 2,5 milyon müşteriye hizmet sunarak, müşteri tabanımızı yüzde 16 oranında büyüttük.”

REKLAM 2024’te olduğu gibi 2025’te de acente sayılarını artırmaya odaklanacaklarını belirten Uğur, şöyle devam etti: “2024 yılı finansal istikrarımızı artırdığımız bir yıl oldu. Özellikle yeni ürün portföyü ile 2024 sonunda 4,000 acentelik geniş bir ağ oluşturacağız. 2025 yılı boyunca da acente ağımızı genişletmeye odaklanarak, ülke genelinde daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Acente sayımızı 2025’te 5.000’e çıkarmayı planlıyoruz.” HEDEF TEKNOLOJİ İHRACATI Toplantıda verilen bilgilere göre şirket “Whatsapp Hasar Hattı” ve “Kameralı Hasar Ödeme” gibi dijital çözümler ile hasar süreçlerinde yüzde 50 oranında hızlanma sağladı. Bu yıl ise teknolojiye yönelik atılan adımlardan biri olarak İTÜ ARI Teknokent’te Sompo Teknoloji’yi faaliyete geçirdi. Yapay zeka ve veri analitiği gibi ileri teknolojilere odaklanarak sigortacılık süreçlerinde dönüşümü hızlandıracak projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Teknoloji yatırımları, markanın sigorta sektöründe bir teknoloji lideri olarak konumunu pekiştirmesine katkı sağlarken; hayata geçen dijital çözümler sayesinde grup içindeki en başarılı uygulamalar arasında yer aldı ve diğer grup şirketleri için örnek bir model oluşturdu​. Şirketin amacı geliştirilen teknoloji ürünlerini diğer Sompo şirketlerine ihraç etmek. 2024 yılını değerlendiren Uğur, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: “2024 yılı, Sompo Sigorta olarak müşteri odaklı yaklaşımımız ve teknoloji yatırımlarımız sayesinde sektördeki güçlü konumumuzu daha da ileriye taşıdığımız bir yıl oldu. Sompo Teknoloji’nin faaliyete geçmesiyle, sigorta süreçlerinde yenilikçi projeler geliştirmeye ve müşteri deneyiminde önemli iyileştirmeler sağlamaya başladık. Bu yıl elde ettiğimiz yüzde 94’lük prim üretim artışı, inovatif çözümlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin en somut göstergesidir. Önümüzdeki yıl da büyümemizi sürdürmek ve daha geniş bir acente ağı ile hizmet sunmak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”