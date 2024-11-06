ABD seçiminin yıldızı Elon Musk oldu

ABD Başkanlık seçimlerinde gelen ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ipi göğüslemeye yakın isim olarak görünüyor.

Trump: ABD'nin altın çağı olacak Haberi Görüntüle

Trump'ın, ikinci kez ABD Başkanı seçilmeye yaklaşması ile birlikte tüm gözler seçim kampanyasının en başından itibaren Trump'ın en büyük destekçileri arasında bulunan milyarder iş insanı Elon Musk'a çevrildi.

TRUMP: 'YENİ BİR STARIMIZ VAR'

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, sandıklardan gelen ilk sonuçların ardından yaptığı açıklamada ABD'nin 47'inci başkanı olduğunu ilan etti.

Trump, seçimlerden sonra yaptığı konuşmada, "47'inci Başkanınız olarak beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Bu Amerika'nın altın çağı olacak. Yeni bir starımız var Elon" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması, Musk'ın bir sonraki seçimlerde başkan adayı olabileceği şeklinde yorumlandı. Fakat, ABD yasalarına göre, Başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için ABD doğumlu olma zorunluluğu bulunuyor. Musk ise her ne kadar bir ABD vatandaşı olsa da Güney Afrika doğumlu. Dolayısı ile milyarde ismin, eğer yasada bir değişiklik olmaz ise, ABD'nin 4 yıl sonraki başkanlık yarışına girme ihtimali bulunmuyor. Elon Musk'ın Trump'a verdiği desteğin dönüm noktası, 2022'de satın aldığı sosyal medya platformu Twitter oldu. Twitter'ı satın aldıktan sonra önce ismini 'X' olarak değiştiren, sonra da platformu Trump'ın adeta bir 'seçim kampanyası aracına' dönüştüren Musk'ın yeni dönemde ise nasıl bir konumda olacağına yönelik birçok iddia bulunuyor.

Tesla ve SpaceX gibi elektrikli otomobil ve uzay endüstrisi alanlarında şirketleri bulunan Musk'ın, Trump'ın Başkanlığı döneminde bir takım avantajlar elde edebileceği şimdiden ABD basınındaki haberlerde yer almaya başladı. TESLA HİSSELERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ REKLAM Trump'ın seçimleri önde götürmesi ile birlikte Tesla hisseleri de yukarı yönlü hareket etti. Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketinin borsada işlem gören hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kazandı. NBC'nin analizine göre, Trump'ın ikinci Başkanlık döneminde, Musk'ın şirketlerinin daha düşük vergi oranları elde etme şansı bulunurken, SpaceX'in de kamu anlaşmalarını artırma ihtimali kuvvetlenmiş durumda.

TRUMP'IN KABİNESİNE GİREBİLİR Trump'ın kampanyasını her fırsatta desteklediğini yüksek sesle açıklayan hatta birçok seçim kampanyasında sahneye Trump ile birlikte çıkan Elon Musk'ın, ABD'nin 47'inci Başkanı olmaya yaklaşan Trump'ın seçim kampanyasına 118 milyon dolardan fazla bağış yaptığı belirtiliyor. Bu desteğin ardından Musk'ın Trump'ın ikinci döneminde kamu görevi üstlenebileceği bile konuşulmaya başlandı. Öyle ki, 53 yaşındaki Musk'ın, Trump'ın danışmanları arasında yer alabileceği belirtiliyor. Fakat, böyle bir durumda Musk'ın kamu görevini kendi işlerinin etkinliği için kullanma riski de ABD basınında bahsedilen konular arasında öne çıkıyor.

REKLAM Tüm bu analizler ise, Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde yaptığı açıklamalara dayanıyor. Trump bundan 1 ay önce Fox News'e verdiği röportajda, Musk'ın kendi yönetiminde nasıl yer alabileceği ile ilgili olarak çelişkili bir açıklama yapmıştı. Trump, milyarder iş insanın 'maliyet azaltma bakanı' olabileceğini ama kabinede yer almayacağını belirtmişti! Musk ise, Trump'ın 27 Ekim'deki Madison Square Garden mitinginde federal bütçeden 2 trilyon dolarlık kesinti yapmayı istediğini söylemiş, bu kesintiyi hangi kalemlerden yapacağını ise belirsiz bırakmıştı.

'KAMALA KAZANIRSA MARS'A ASLA ULAŞAMAYACAĞIZ' Elon Musk'ın SpaceX şirketinin, Mars'ı kolonileştirme planının ilk adımı olarak gezegene bire roket fırlatma planı bulunuyor. Fakat, şirketin roket fırlatma tarihleri Biden yönetiminde federal kurumlar tarafından çok kez ertelenmişti. Seçimi Demokratların kazanması halinde Mars görevinin gerçekleşemeyeceğini savunan Musk, Mars'a seyahat etme projesini Harris'ten daha fazla destekleyen Trump yönetimi altında mümkün olabileceğini söyledi. Musk, Eylül ayında X'te bir paylaşımda, "Kamala kazanırsa asla Mars'a ulaşamayacağız" yorumunda bulunmuştu. Trump Ekim ayında Musk'ın Mars fikrine sıcak baktığını söylemiş, "Onun Mars'a bir roket göndermesini istiyorum. Benim yönetimim sona ermeden Mars'a varacağına söz verdi" demişti.

REKLAM ŞİRKETLERİNE 10 AYRI İNCELEME SÜRÜYOR Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 265 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı olan Musk, son yıllarda bağımsız federal kurumlarla en az 19 ayrı düzenleyici veya yasal mücadeleye girdi. Bu süreçlerden 10'u halen devam ediyor. Musk'ın şirketlerine yapılan incelemelerin sonuç kararı ise Trump'ın döneminde verilecek. Söz konusu yasal süreçler, Teksas'ta SpaceX fırlatma alanının yakınındaki yaban hayatı sığınağından, Kaliforniya'daki Tesla fabrikasındaki iddia edilen ırkçı tacize ve Tesla'nın sürücü denetimi gerektirmesine rağmen sürücü destek yazılımını "tamamen kendi kendine sürüş" olarak pazarlama kararına kadar geniş bir yelpazede yürütülüyor.

Bu soruşturmalardan öne çıkanlar ise şu şekilde; - Tesla, Otopilot ve Tam Otomatik Sürüş özellikleri nedeniyle Adalet Bakanlığı ve Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından soruşturma altında. Musk, Tesla'yı sürücü tarafından kullanılan otomobillerden daha güvenli hale getirdiğini söyleyerek otonom sürüş özelliklerini savunuyor. REKLAM - ABD Adalet Bakanlığı, işe alımlarda sığınmacılara ve mültecilere karşı ayrımcılık yaptığı iddiasıyla SpaceX'e dava açarken, SpaceX ise düzenleyici sistemin Anayasayı ihlal ettiğini söyleyerek buna karşı çıkıyor.