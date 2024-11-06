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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Tek büyük hedef San Mames'te final oynamak! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Tek büyük hedef San Mames'te final oynamak!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Tottenham maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İngiliz ekibi karşısında galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirten Buruk, "Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. İyi dinlendik, iyi hazırlandık. Amacımız kazanmak" dedi. Deneyimli teknik adam, Avrupa Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili ise, "Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:25
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        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
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        UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü (yarın) Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçta tek hedeflerinin üç puan olduğunu söyledi.

        Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

        "PREMIER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

        "Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, iyi hazırlandık. Önemli bir takımla oynayacağız, amacımız kazanmak. Tottenham'ın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil."

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        "KAZANMAK REKOR GETİRİYOR"

        "Türkiye'de takım olarak birçok rekoru kırdık. Amacımız kazanmak, kazanmak size rekor getiriyor. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor bir maç bizi bekliyor."

        "TOTTENHAM, AVRUPA LİGİ'NİN FAVORİSİ"

        "Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. Çok fazla sakatlıkları var. Lige ve Avrupa'yı farklı kadrolarla oynuyorlar. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz ama kadroda kimler olursa olsun, bizim için zor bir mücadele olacak."

        "İLK HEDEF, 8 TAKIM ARASINA GİRMEK"

        Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız."

        "TOP BİZDE KALMALI"

        "Tottenham geçiş hücumlarından çok gol buluyor ama set oyunlarında da çok iyiler. Hata yapmamalıyız, top bizde kalmalı. Sabırlı, hızlı oynamalıyız ve erken düşünmeliyiz. Top bizdeyken arka alandaki yerleşimimiz de önemli. Geçişte iyiler ama çok fazla pozisyon da veriyorlar."

        "OSIMHEN İLE İLGİLİ KARAR VERECEĞİZ"

        "Son iki maçta farklı sistemler oynadık ama ana oyunumuz 4'lü savunma. Oyuncu ve rakibe göre bunları değiştiriyoruz. Victor Osimhen idmana çıktı, onunla ilgili ve diğer oyuncularla ilgili karar vereceğiz. Son idmanda bunu netleştirmeye çalışacağız. Galatasaray her maçta, her rakibe karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı. Yine aynısı olacak."

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