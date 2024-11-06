Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike

Prof. Dr. Acemoğlu Nobel ödülünden sonra ilk özel röportajında Trump'ın ikinci döneminin daha büyük bir tehlike olduğunu belirtti.

Acemoğlu Türkiye için de fırsat penceresinin kapanmak üzere olduğunu, teknoloji ve yapay zeka için eğitim sistemine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Röportajda Acemoğlu'nun öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

Nobel ödülü hakkında Acemoğlu, "Çok büyük bir onur, rüya gibi bir şey. Ama hayatımda hiçbir şey değişmedi, aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim" dedi ve şunları söyledi:

"Özellikle gelecek birkaç sene içinde demokrasi ve yapay zekâ konusundaki çalışmalarıma ağırlık vermeyi düşünüyordum. ABD’den seçim sonuçları geliyor. Dünyanın her bir tarafında demokrasinin ne kadar tehlikeli durumda olduğunu görüyoruz. Yapay zeka giderek hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Her açıdan hayatımızı değiştirecek bir akım… Bunların hem iş dünyası için çok önemli olduğunu düşünüyorum, aynı zamanda bilim dünyası için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlara katkıda bulunmak ve kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. Hem akademik çalışmalarda hem çalışacağım kitaplar konusunda bu konulara odaklanmayı istiyorum. Şimdi iki kitaba başlamak üzereyim. Birincisi demokrasi konusunda; ‘toplumun organizasyonu nereden geliyor? değişik politik sistemleri bakış açısı nasıl belirleniyor?’ tarihten başlayarak demokrasiye gelmek ve demokrasinin zayıflıklarını anlayıp bunu 21. yüzyılda iyi bir pratiğe dönüştürebileceğimiz düşünen bir kitap diğeri ise yapay zeka ve insanların geleceği üzerine olacak"