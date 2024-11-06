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        Beşiktaş-Malmö maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Malmö maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü konuk ediyor. Oynadığı 3 maçta 3 puan toplayan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup edip ilk 8 şansını sürdürmeyi hedefliyor. Malmö'nün de üç maç sonunda üç puanı bulunuyor. Beşiktaş-Malmö maçına dair detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.11.2024 - 17:23 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:32
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        İlk 11'ler belli oldu!
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlıyor.

        HAKEM: Sven Jablonski (Almanya)

        STAT: Tüpraş Stadyumu

        SAAT: 18.30

        YAYIN: TRT 1

        Beşiktaş: Mert, Svenssoni Paulista, Uduoakhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Mario, Semih

        Malmö: Friedrich, Güller, Jansson, Zatterström, Bolin, Pena, Johnsen, Busanello, Botheim, Christiansen, Thelin

        UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

        Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

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        IMMOBILE SAKAT

        Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkıyor.

        Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında yok.

        MALMÖ İLE 7. RANDEVU

        Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya geliyor.

        Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

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