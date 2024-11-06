Beşiktaş-Malmö maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlıyor.

HAKEM: Sven Jablonski (Almanya)

STAT: Tüpraş Stadyumu

SAAT: 18.30

YAYIN: TRT 1

Beşiktaş: Mert, Svenssoni Paulista, Uduoakhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Mario, Semih

Malmö: Friedrich, Güller, Jansson, Zatterström, Bolin, Pena, Johnsen, Busanello, Botheim, Christiansen, Thelin

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti. REKLAM MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

IMMOBILE SAKAT Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkıyor. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında yok.