Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dünyadan Donald Trump'a tebrik mesajları | Dış Haberler

        Dünyadan Donald Trump'a tebrik mesajları

        Dünyanın gözü ABD seçimlerinde... ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, 47. ABD Başkanı olduğunu duyurdu. Trump'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya, ABD'de Donald Trump ile Kamala Harris arasında gerçekleşen seçimlere kilitlendi.

        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak Haberi Görüntüle

        ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, 47. ABD Başkanı olduğunu duyurdu. Trump'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye başladı.

        NETANYAHU: BU ÇOK BÜYÜK BİR ZAFER

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ı ilk kutlayan isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Netanyahu, "Sevgili Donald ve Melania Trump, Tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz!

        REKLAM

        Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ​​ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu çok büyük bir zafer!" ifadelerini kullandı.

        AVUSTURYA

        Trump seçim zaferini ilan ederken, Avusturya Şansölyesi Nehammer, "Trump'ı seçim zaferi için tebrik ediyorum. Bağlarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

        MACARİSTAN

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Trump'ı tebrik etti. Orban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın ihtiyacı olan bir zaferdi. ABD tarihinin en büyük geri dönüşü!" açıklamasında bulundu.

        NATO

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Trump'ı tebrik etti ve "Trump'ı ABD seçimlerindeki zaferi için tebrik ediyorum. Onun liderliği müttefikliğimiz için önemli. NATO ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #ABD seçim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?