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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim

        ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, 47. ABD Başkanı olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:13
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
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        ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, 47. ABD Başkanı olduğunu duyurdu. Donald Trump, 2020'deki seçim yenilgisinin ardından Beyaz Saray'a dönmeye çok yakın.

        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Donald Trump'ı tebrik etti. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum." dedi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.

        Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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