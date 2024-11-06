Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump, 47. ABD Başkanı olduğunu duyurdu. Donald Trump, 2020'deki seçim yenilgisinin ardından Beyaz Saray'a dönmeye çok yakın.

Dünyadan Trump'a tebrik mesajları Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Donald Trump'ı tebrik etti. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.



Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.