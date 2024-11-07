Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek, seçim zaferi dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Trump ile telefon görüşmesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temennilerini belirtti."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 6, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim Haberi Görüntüle

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.