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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, seçim zaferi dolayısıyla Trump'ı tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.11.2024 - 00:19 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:39
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        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek, seçim zaferi dolayısıyla kendisini tebrik etti.

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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Trump ile telefon görüşmesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

        "Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temennilerini belirtti."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim Haberi Görüntüle

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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