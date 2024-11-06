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        Haberler Dünyadan Donald Trump, zafer konuşmasını keserek eşi Melania Trump'ı öptü - Magazin haberleri

        Donald Trump, zafer konuşmasını keserek eşi Melania Trump'ı öptü

        Donald Trump, erken zafer konuşmasında eşi Melania Trump'ı öperek teşekkür etti. ABD'nin 47'nci başkanı olan Trump, tüm dünyanın dikkat kesildiği anlarda, eşinin yayımladığı kitaba da övgüler düzdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:04
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        Donald Trump, henüz resmi sonuçlar açıklanmasa da rakibi Kamala Harris'e fark atarak, ABD'nin 47'nci başkanı oldu. Trump, erken zaferini ilan ettiği konuşmasını, Florida Kongre Merkezi'nde yanına ailesini de alarak yaptı.

        "Eşi görülmemiş bir zafer kazandığını" söyleyen Donald Trump; "47'nci başkanınız olarak beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Sizin için mücadele edeceğim. Bu ABD'nin altın çağı olacak" ifadesini kullandı.

        Zaferini "tüm zamanların en büyük siyasi anı" olarak nitelendiren Donald Trump, konuşmasını bir yerde keserek, seçim kampanyası boyunca kendisini destekleyen eşi Melania Trump'a sarıldı ve onu öptü.

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        KAYINVALİDESİNİ UNUTMADI

        Sahneye kendisiyle birlikte çıkan eşi Melania Trump'a teşekkür eden Donald Trump, eşinin "harika bir iş çıkardığını" ve "çok çalıştığını" söyledi.

        Ayrıca Melania Trump'ın 9 Ocak'ta hayatını kaybeden annesi hakkında da; "Şu anda bu sahnede olmaktan çok mutlu olurdu ve çok gurur duyardı" ifadesini kullandı.

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        ZAFER KONUŞMASINDA KİTABA ÖVGÜ

        Donald Trump, eşinin seçim kampanyası döneminde çıkardığı 'Melania' adlı biyografisini de övdü ve kitabın ülkede en çok satan kitap olduğunu söyledi.

        Melania Trump kitabında, Donald Trump ile New York'ta bir gece kulübünde tanıştığını, eşine dair hislerini, eşinin aksine kendisinin kürtaj yanlısı olduğunu ve oğlu Barron'un otizmli olduğuna dair söylentileri kaleme almıştı.

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        EŞİNİN KAMPANYASINI VİDEOLARIYLA DESTEKLEDİ

        Melania Trump, kitabı çıkmadan önce Donald Trump'ın kampanya mesajlarıyla koordineli olan birkaç tanıtım yayınlamıştı. Bir videoda, Joe Biden yönetimini hayat pahalılığı krizi ve eşinin susturulduğu iddiasıyla eleştirmişti.

        Bir başka videoda Melania Trump, şunları söylemişti: 2020 seçim sonuçları hayatımızı sonsuza kadar değiştirdi. Yaşam kalitemizi, gıda, benzin maliyetimizi, güvenliğimizi ve hatta jeopolitik manzaramızı etkiledi. ABD, bugün her zamankinden daha bölünmüş durumda.

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        Donald Trump, erken zafer konuşmasında sahnede yanında olan, kendi ifadesiyle "harika çocuklarına" da teşekkür etti.

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