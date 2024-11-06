Oğuzhan Genç yazdı: Herkes yerine geçince!

Ligde önce Galatasaray sonra da Kasımpaşa yenilgileriyle tadı kaçan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyet için Malmö karşısındaydı. Paulista haftalar sonra 11'e dönerken aynı şekilde Rashica da kulübedeydi. Immobile'nin yokluğunda ise Semih Kılıçsoy bu sezon ilk kez ileri uçtaydı.

Semih'in forvet başlaması herkesi heyecanlandırsa da Beşiktaş iyi başlamadı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda üretmekte zorlanırken kaleye isabetli şut çekemeden soyunma odasına girdi. Malmö ise 6 denemede 3 isabet bulurken kaleci Mert Günok yine günündeydi ve kritik kurtarışlarla Beşiktaş'ı oyunda tuttu. REKLAM

İkinci yarıda da benzer tıkanıklık sürerken 72. dakikada Joao Mario ve Ndour çıktı, 2 maçtır oyuna giremeyen Musrati ile Rashica oyuna dahil oldu. 4 dakika sonra da Rashica'nın sağdan başlattığı atakta Svensson arka direğe kesti, Muci üst üste 3. kez fileleri bularak kilidi açtı.