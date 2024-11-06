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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hakem anlaşması polemiği! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hakem anlaşması polemiği!

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin incelemesi için Galatasaray ile ortak mutabakata vardıklarını açıkladı. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum." diyerek henüz böyle bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 21:17 Güncelleme: 06.11.2024 - 23:09
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        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
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        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi için Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı.

        Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ise böyle bir anlaşmanın henüz yapılmadığını söyleyerek, Ilıcalı'yı yalanladı.

        İşte yapılan açıklama:

        "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

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        İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        İBRAHİM HATİPOĞLU: ANLAŞMA YOK

        Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın yabancı hakem raporlarının alınacağı hakkındaki açıklamasını sert bir dille yalanladı.

        İşte İbrahim Hatipoğlu'nun açıklaması:

        "Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir."

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