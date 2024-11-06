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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mustafa Denizli: Semih Kılıçsoy çizgi oyuncusu değil! - Futbol Haberleri

        Mustafa Denizli: Semih Kılıçsoy çizgi oyuncusu değil!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 22:04 Güncelleme: 06.11.2024 - 22:13
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        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1'lik skorla mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

        İşte Mustafa Denizli'nin sözlerinden satır başları:

        Beşiktaş Maccabi'yi yendiği takdirde gruptan çıkar. 9 puan Beşiktaş'ın gruptan ilk 8'de çıkmasına yeter. Lyon'u yenen Beşiktaş'ın Bodo'yu da yenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu akşamki maç Beşiktaş'ın ümitlerini bana göre yeşertmedi yemyeşil yaptı.

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        "RAFA SILVA'NIN GİRİŞLERİ ÖNEMLİ"

        Bir orta saha futbolcusu için (rakip ceza sahasına girmesi) son derece önemli. Rafa Silva ceza alanı dışından da şut atabilen bir futbolcu. Dolayısıyla bu girişleri son derece önemli. Sağ taraftan müthiş bir koşusu oldu, çok yorucu koşudur o. Hem rakibi hem topu kontrol etmek çok yorucudur.

        "SEMİH ÇİZGİ FUTBOLCUSU DEĞİL"

        Semih Kılıçsoy bir çizgi futbolcusu değil. Hem takıma hem ona yazık olur. Boyuna rağmen çok iyi hava topuna da çıkıyor. Bunları arkadaşlarıyla paylaşması lazım, yanında tecrübeli futbolcular var. İletişim bir futbol takımında en önemli unsurdur, futbolcunun gelişimine katkı sağlar.

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