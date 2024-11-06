Mustafa Denizli: Semih Kılıçsoy çizgi oyuncusu değil!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

İşte Mustafa Denizli'nin sözlerinden satır başları: Beşiktaş Maccabi'yi yendiği takdirde gruptan çıkar. 9 puan Beşiktaş'ın gruptan ilk 8'de çıkmasına yeter. Lyon'u yenen Beşiktaş'ın Bodo'yu da yenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu akşamki maç Beşiktaş'ın ümitlerini bana göre yeşertmedi yemyeşil yaptı. REKLAM 📺 Köşe Vuruşu



⚫️⚪️ Beşiktaş sahasında hata yapmadı.

🗣️ Mustafa Denizli: Bu akşamki maç Beşiktaş'ın ümitlerini bana göre yeşertmedi yemyeşil yaptı. pic.twitter.com/FLHeKl1U8G — HT Spor (@HTSpor) November 6, 2024

"RAFA SILVA'NIN GİRİŞLERİ ÖNEMLİ" Bir orta saha futbolcusu için (rakip ceza sahasına girmesi) son derece önemli. Rafa Silva ceza alanı dışından da şut atabilen bir futbolcu. Dolayısıyla bu girişleri son derece önemli. Sağ taraftan müthiş bir koşusu oldu, çok yorucu koşudur o. Hem rakibi hem topu kontrol etmek çok yorucudur. 📺 Köşe Vuruşu



🗣️ Mustafa Denizli: Rafa Silva ceza alanı dışından da şut atabilen bir futbolcu. Dolayısıyla bu girişleri son derece önemli. pic.twitter.com/0dhFlELLi1 — HT Spor (@HTSpor) November 6, 2024