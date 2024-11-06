Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi yabancı hakem anlaşması! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi yabancı hakem anlaşması!

        Fenerbahçe ve Galatasaray, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin incelemesi için ortak mutabakata vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 21:17 Güncelleme: 06.11.2024 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi anlaşma!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi için Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı.

        İki yabancı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirecek ve bu değerlendirme kamuoyu ile paylaşılacak.

        İşte yapılan açıklama:

        "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

        İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"