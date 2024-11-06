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        Trump tüm salıncak eyaletleri kırmızıya boyadı

        ABD'de seçimin kaderini küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebilen "salıncak" eyaletler belirliyor. 270 delegeye ulaşan adayın başkanlığı kazandığı ABD'de, salıncak eyaletlerin toplam 93 delegesi bulunuyor. Bu eyaletler: Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin. 2024 ABD Başkanlık Seçimi'nde seçimin kaderini bu 7 eyaletin belirlemesi bekleniyordu. Ancak Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Demokratlar'ın adayı Kamala Harris'e karşı bu 7 eyaletin tamamını 'rahatlıkla' denebilecek şekilde kazandı. Tüm salıncak eyaletler kırmızıya boyandı

        Giriş: 06.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:26
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        #Amerika Başkanlık seçimleri

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