Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Başkent Menkul Genel Müdürü Cumhur Örnek oluyor. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın uygulamayı vaat ettiği yüksek gümrük duvarları ve vatandaşın maddi gücünü artırmayı hedefleyen vergi indirimlerinin dünya ekonomisinde enflasyon ve faizi artırıcı etki yapacağını ifade eden Örnek, bundan sonraki süreçte başta borsalar olmak üzere diğer yatırım araçlarının nasıl etkilenebileceğine dair tahminlerini aktarıyor.

HER ŞEY ENFLASYON VE FAİZE BAĞLI

Uygulanan ekonomi politikasının başarısının enflasyon ve faiz indirim döngüsünün başlayıp başlamayacağına bağlı olduğunu anlatan Örnek, başta Maliye politikaları ve jeopolitik riskler olmak üzere bir çok etmenin daha borsanın yükselmesi için de şart olan toparlanmanın önündeki engeller olduğunu söylüyor.