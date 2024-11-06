ABD borsalarında Trump coşkusu
ABD'de Trump'ın seçim zaferinin ardından borsalarda ana endekslerde yüzde 2-3 civarında yükselişler yaşandı. Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk'ın elektrikli araç firması Tesla yüzde 14.9 değer kazanırken, Trump Media & Technology Group yüzde 25 prim yaptı. Seçim öncesi tarafsızlığını açıklayan Jeff Bezos'un Kurucusu olduğu Amazon yüzde 0.9 ile görece daha sakin bir açılış yaparken, daha önce Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını askıya alan Meta'nın hisseleri yüzde 1.7 geriledi. En sert düşüşler 'yeşil enerji' firmalarında kaydedilirken kömür üreticilerinin hisselerinde ralli yaşandı
Donald Trump'ın seçim zaferinin etkisiyle küresel borsalarda genel olarak olumlu rüzgarlar esti. Avrupa borsalarında yüzde 1-2 aralığında yükselişler kaydedilirken ABD'de Nasdaq açılışta yüzde 2.1, S&P 500 yüzde 1.9, Dow Jones ise yüzde 3.11 yükseldi.
ABD borsalarında en dikkat çeken yükselişlerden birisi ise Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Elon Musk'ın Tesla'sı oldu. Tesla hisseleri açılışta yüzde 14.9 değer kazandı.
Doğrudan Donald Trump'ın en büyük hissedarı olduğu Trump Media & Technology Group'un hisseleri ise yüzde 25 fırladı.
TRUMP HESAPLARINI ASKIYA ALAN META'DA DÜŞÜŞ
Trump zaferinin ardından gözlerin çevrildiği bir diğer firma ise Facebook, Instagram ve WhtasApp'ın çatı şirketi Meta oldu. Meta, 6 Ocak 2021'deki Kongre binası baskınlarının ardından Trump'ın hesaplarını askıya almıştı. O dönem Trump, Meta Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg'i çok sert eleştirmişti. Trump'ın hesapları daha sonra yeniden açılsa da ABD'nin yeniden seçilen Başkanı bu yıl çıkan kitabında Zuckerberg'i kendisine komplo kurmakla suçlamış ve bir daha yapması durumunda ömrünün kalanını hapiste geçireceği tehdidinde bulunmuştu.
Son seçim sürecinde Trump ile Zuckerberg arasında bir gerilim yaşanmasa da seçimin ardından Meta hisselerinde yüzde 1.7'lik düşüş yaşandı
'TARAFSIZ' BEZOS'UN AMAZON'U YÜKSELİŞLE AÇILDI
Amazon Kurucusu ve aynı anda ABD'nin saygın gazetelerinden the Washington Post'un sahibi olan Jeff Bezos seçim öncesinde tarafsızlığını açıklamıştı. Bu sebeple Amazon hisselerinde görece daha sakin bir seyir görüldü. Hisseler açılışta yüzde 0.9 değer kazandı.
YEŞİL ENERJİ HİSSELERİ ÇAKILDI
Trump'ın Biden yönetimine göre yeşil enerji dönüşümüne mesafeli politikalar izleyeceği beklentisiyle bu alandaki firmaların hisselerinde de sert düşüşler yaşandı. Güneş enerjisi firmaları First Solar'ın hisseleri yüzde 18, Enphase Energy'nin hisseleri ise yüzde 18.8 çakıldı. Teksas merkezli Sunnova ise yüzde 39 ile sabah saatlerinde en çok değer kaybeden hisse oldu. Benzer şekilde NextEra Energy hisseleri de yüzde 6 düştü.
KÖMÜR ÜRETİCİLERİNDE YÜKSELİŞ
Buna karşılık kömür maden ve üreticilerinin hisselerinde ise yükselişler görüldü. Warrior Met Coal yüzde 6.7 yükselirken, Consol Energy yüzde 5.5, Arch Resources yüzde 6.1, Alpha Metallurgical Resources yüzde 4.7 değer kazandı.