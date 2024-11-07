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        Haberler Objektife Takılanlar Fırat Çelik ve Nilperi Şahinkaya aşk mı yaşıyor? Fırat Çelik'ten açıklama geldi - Magazin haberleri

        Fırat Çelik'ten Nilperi Şahinkaya açıklaması

        Fırat Çelik, geçtiğimiz ay Emre Yusufi ile uzun yıllar süren birlikteliğini sonlandıran Nilperi Şahinkaya ile aşk yaşadığı iddialarını; "Kim, kiminle sevişiyor? Bunu mu tartışacağız?" şeklinde yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 08:51 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:20
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        SHOW TV'nin izlenme rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Cemal' karakterine hayat veren Fırat Çelik'in bir süredir Nilperi Şahinkaya ile aşk yaşadığı ve onun oturduğu semte taşındığı ileri sürülmüştü.

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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fırat Çelik, Bebek'teki bir mekânda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, Nilperi Şahinkaya ile hakkında çıkan aşk dedikodularına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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        "BUNU MU TARTIŞACAĞIZ?"

        Aşk iddialarına oldukça sert tepki gösteren Fırat Çelik; "Bu kadar gündem varken, bizim gündemimiz Nilperi Şahinkaya mı? Kim kimi öpüyor? Kim kiminle sevişiyor? Bunu mu tartışacağız?" dedi.

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        "NİLPERİ, BENİM DOSTUM"

        Öte yandan Bebek'e taşındığını doğrulayan Fırat Çelik, "Evet Bebek'e taşındım, taşınamaz mıyım? Nilperi Şahinkaya benim dostumdur" sözleriyle, Şahinkaya ile aralarındaki dostane ilişkiyi vurguladı.

        Fırat Çelik ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Filmde beraber oynadık, aynı sokakta oturuyoruz bu olamaz mı?

        #Fırat Çelik
        #nilperi şahinkaya
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