Tuzla'da dehşete düşüren görüntü! O kişi tutuklanmış

Tuzlada, oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bugün bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan incelemelerde, 6 Ekim akşamı Şifa Mahallesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.Anın bir kişi tarafından saldırıya uğradığı tespit edildi.

ZANLI 8 EKİM'DE TUTUKLANMIŞ

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kimliği tespit edilen 19 yaşındaki şüpheli A.K. 8 Ekimde yakalandı.