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        2024 en sıcak yıl oldu!

        Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemine göre, 2024'ün 10 ayı için sıcaklık derecesi ortalamanın 0,71 santigrat derece üzerinde ölçülürken, 2024 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl olarak tarihe geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 08:21 Güncelleme: 07.11.2024 - 08:21
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        2024 en sıcak yıl oldu!
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        Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemine göre, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı belli oldu.

        Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, 2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü.

        Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen bu ölçüm, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını şimdiden kesinleştirdi.

        "YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

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        Burgess, 11-22 Kasım'da Bakü'de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) işaret ederek yeni verinin, konferansın amacına ulaşması için hızlandırıcı bir etki oluşturması gerektiğini kaydetti.

        Copernicus'un açıklamasında, geçen ayın, Ekim 2023'ten sonra küresel olarak en sıcak ikinci ekim ayı olduğuna da yer verildi.

        Açıklamada ayrıca geçen 12 ayda (Kasım 2023-Ekim 2024) küresel ortalama sıcaklığın, 1991-2020 ortalamasının 0,74 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bilgisi de yer aldı.

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