Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemine göre, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı belli oldu.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, 2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü.

Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen bu ölçüm, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını şimdiden kesinleştirdi.

"YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor." ifadesini kullandı.