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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı - Teknoloji Haberleri

        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı

        Kanada'nın "güvenlik risklerini" gerekçe göstererek, TikTok'un ülkede ticari faaliyet göstermesini yasakladığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 06:55 Güncelleme: 07.11.2024 - 07:03
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        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
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        Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'a ilişkin açıklamada bulundu.

        AA'nın haberine göre; "Güvenlik risklerini" gerekçe gösteren Bakan Champagne, TikTok'un ticari faaliyetlerinin yasaklanmasının yanı sıra Toronto ve Vancouver'daki ofislerinin kapatılacağını bildirdi.

        Öte yandan Kanada vatandaşlarının uygulamayı kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini belirten Champagne, "Vatandaşların siber güvenliklerine dikkat etmesi ve sosyal medya uygulamalarını kullanmanın potansiyel risklerini değerlendirmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

        Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, mayısta, Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #kanada
        #haberler
        #TikTok
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