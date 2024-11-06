ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris'ten beklenen açıklama geldi. Başkanlık seçimlerini kaybeden Harris'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"İSTEDİĞİMİZ SONUÇ DEĞİLDİ"

Ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şunu söylememe müsaade edin. Bugün kalbim çok dolu. Çok dolu bugün kalbim. Şükranla dolu ve bana güvendiğiniz için şükranla dolu. Sevgiyle dolu, bu ülkeye yönelik sevgimle dolu. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu sonuç bizim istediğimiz sonuç değildi. Bizim mücadele ettiğimiz sonuç değildi. Bizim oy verdiğimiz sonuç değildi. Ama bakın şunu lütfen dinleyin. Amerika'nın vadettiği ışık her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Kamala Harris yenilgiyi kabul etti Haberi Görüntüle Sevgili ailem, sizleri çok seviyorum. Beni desteklediğiniz için Başkan Biden'a ve Doktor Biden'a çok teşekkür ediyorum. Vali Walce'a ve Walce ailesine çok teşekkür ediyorum. Sizin bu ülkeye hizmetleriniz devam edecek. Ve benim olağanüstü takımıma, gönüllülere, kendilerinden birçok şey veren, fedakarlıkta bulunan gönüllülere, yerel seçim görevlilerine, sahada çalışan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bakın bizim seçim yarışımızdan ve öyle gurur duyuyorum ki. REKLAM Nasıl yarıştığımızdan çok gurur duyuyorum. 107 gün boyunca, bu kampanya 107 gün boyunca birlikler, gruplar oluşturmaya çalıştık. İnsanları birleştirmeye çalıştık. Çok farklı geçmişlerden insanları bir araya getirmeye çalıştık. Bu ülkeye sevgileri üzerinden, bu ülkeyi duydukları heyecan üzerinden birleştirmeye çalıştık. Amerika'nın daha iyi bir geleceği olması için çalışan insanları birleştirmeye çalıştık. Ve bunu şu bilinçle yaptık. Bizi ayıranlardan çok daha fazla ortak noktamız olduğunu düşündük.

"SEÇİMİN SONUÇLARINI KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR" Bakın şu an şunu biliyorum. Şu an birbirinden çok farklı duygular hissediyorsunuz. Evet bunu anlıyorum. Anlıyorum. Ama şunu bakın bu seçimin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Bugün erken saatlerde seçilmiş başkan Trump'la konuştum ve onun başarısını kutladım. Ama ona şunu da söyledim. Devir tesliminde, iktidar tesliminde ona ve takımına yardımcı olacağız ve huzurlu bir iktidar değişimi için elimizden gelen her şey yapacağız. Amerikan demokrasinin en önemli prensiplerinden biri şudur. Bir seçim yapılır ve o seçimin sonucu kabul edilir. Bu prensip bizi demokrasileri, monarkilerden ve tiranlıklardan ayıran şeydir. Ve toplum da buna saygı duymalıdır. Aynı zamanda bizim toplumumuzda biz şunu unutmayın, bu ülkede başkana ya da partiye değil, anayasaya bağlıyızdır ve vicdanımıza ve tanrımıza olan bağlılığımız da çok önemlidir.

REKLAM Bakın bu üç bu üç bağlılık çok önemli. Ben o yüzden bugün buradayım. Ve o yüzden bu seçimi bu seçimin bakın bu seçimin sonucunu kabul ediyorum. Ama bu seçim sürecinde yaşanan bu savaş ortamını kabul etmiyorum. Bakın bizim özgürlük savaşımız, adalet savaşımız. ve her insanların, herkesin adil bir düzende yaşama hakkı bizim için çok önemli. Bakın biz Amerika için en iyisini vaat eden ideallerimiz için mücadeleye devam edeceğiz. Onlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Hiçbir zaman Amerikalıların hayallerini gerçekleştirebileceği bir gelecek için mücadelemden vazgeçmeyeceğim.

MÜCADELEYE DEVAM MESAJI Amerika'da herkesin kendi vücudu hakkında karar hakkı olması mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Okullarımızı ve caddelerimizi silahın vahşetinden koruma mücadelemize devam edeceğiz. Ve biz Amerika'da demokrasi mücadelemizden, hukuk devleti mücadelemizden, herkes için eşit hukuktan, hukuk idealinden vazgeçmeyeceğiz. Kim olursa olsun, hepimiz nereden başlıyor olursak olalım, temel haklara sahip olduğumuzu, temel özgürlüklere sahip olduğumuzu sonuna kadar söyleyeceğiz ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve aynı zamanda bu mücadeleye mahkemelerde, seçim sisteminde, kamusal alanda da devam edeceğiz. Daha sessiz şekilde de devam edeceğiz.

Nasıl yaşadığımız üzerinden birbirimize nasıl davrandığımız üzerinden birbirimize nezaketle ve saygıyla davranarak yabancıların yüzüne bakarak onlara dostça gülümseyerek ve hep güçlü yanlarımızı ortaya çıkararak ve herkesin hak ettiği saygıyı insanlara göstererek. Bakın özgürlüğümüz için mücadele zor bir süreç. Ama unutmayın biz bu zor süreçleri, zor görevleri seviyoruz. Zor görevler iyi görevlerdir. Üzerine mücadele edilecek görevlerdir ve bu ülke buna değer. Bizi izleyen gençlere sesleniyorum. Sizi çok seviyorum. İzleyen gençlere şunu söylüyorum.

"LÜTFEN ORTADAN YOK OLMAYIN" Bakın, üzgün ve hayal kırıklığına uğramış hissetmeniz çok normal. Ama bakın kampanyada da hep söylüyordum mücadele edince kazanırız. Ama bakın şunu unutmayın, bazen bazen mücadele beklendiğinde uzun sürebilir. Bu kazanmayacağımız anlamına gelmez. Unutmayın bu kazanmayacağınız anlamına gelmez. Önemli olan hiçbir zaman pes etmemektir. Asla asla pes etmeyin. Ve her zaman dünyayı daha iyi bir yer yapmak için mücadele etmeye devam edin. Sizde bu güç var. Ve hiçbir zaman dinlemeyin eğer biri size bir şey imkansız derse. Daha önce hiç yapılmadı bu imkansız diyenlere asla kulak asmayın. Sizin bu kapasiteniz var. Olağanüstü iyi işler yapma kapasiteniz var bu dünyada. O yüzden beni izleyen herkese şunu söylüyorum. Lütfen ortadan yok olmayın. Şu an bu teslim olma, teslim olma zamanı değil. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu organize olma, mobilize olma ve birlikte durma vakti.

"CESARETİMİZ BİZİM İLHAMIMIZ OLSUN" Özgürlükler için ve adalet için ve inşa edebileceğimizi birlikte inşa edebileceğimizi düşündüğümüz geleceğimiz için birlikte durmamız gerekiyor. Ben hakikaten çok acı çekmiş insanlarla karşılaştım. Çok zor durumda insanlarla karşılaştım. Ama şunu gördüm, içlerinde eğer bunlarla mücadele edecek cesaret ve gücü bulurlarsa, eğer bu gücü görebilirlerse, mücadele gücünü, adalet için mücadele etme, kendileri için mücadele etme, başkaları için mücadele etme gücünü kendilerinde bulurlarsa, o zaman her şeyi yenebilirler. O yüzden cesaretimiz bizim ilhamımız olsun.

Kararlılığımız bizim şarjımız olsun. İşte ben bununla kapatmak istiyorum. Bir zamanlar, bir tarihçi vardı. Diyordu ki tarihler boyunca toplumlarda şu vardır. Eğer yeterince karanlıksa işte o zaman yıldızları görebilirsin. Biliyorum, biliyorum şu anda birçok kişi karanlık bir zamana girdiğimizi düşünüyor. Ama hepimizin faydasına olan şöyle düşünmektir: Umuyorum böyle değildir şimdi ama eğer öyleyse... Unutmayın. Amerika eğer böyle bir sürece giriyorsa o zaman yıldızları görmeye çalışın. Çünkü birçok yıldız var burada. Işık, iyimselliğin ışığı, inancın ışığı, gerçeğin ışığı ve hizmetin ışığı. O sistemiz. Ve bu bize bizi zorluklarda da hep yardımcı olsun. Bize yolumuzu göstersin. Bakın bu zor sözü hep tutalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tanrı sizi korusun. Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun. Çok teşekkür ederim.