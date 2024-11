ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris'ten beklenen açıklama geldi. Başkanlık seçimlerini kaybeden Harris'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şunu söylememe müsaade edin. Bugün kalbim çok dolu. Çok dolu bugün kalbim. Şükranla dolu ve bana güvendiğiniz için şükranla dolu. Sevgiyle dolu, bu ülkeye yönelik sevgimle dolu. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu sonuç bizim istediğimiz sonuç değildi. Bizim mücadele ettiğimiz sonuç değildi. Bizim oy verdiğimiz sonuç değildi. Ama bakın şunu lütfen dinleyin. Amerika'nın vadettiği ışık her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

"SEÇİMİN SONUÇLARINI KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR"

Bakın şu an şunu biliyorum. Şu an birbirinden çok farklı duygular hissediyorsunuz. Evet bunu anlıyorum. Anlıyorum. Ama şunu bakın bu seçimin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Bugün erken saatlerde seçilmiş başkan Trump'la konuştum ve onun başarısını kutladım. Ama ona şunu da söyledim. Devir tesliminde, iktidar tesliminde ona ve takımına yardımcı olacağız ve huzurlu bir iktidar değişimi için elimizden gelen her şey yapacağız.

Amerikan demokrasinin en önemli prensiplerinden biri şudur. Bir seçim yapılır ve o seçimin sonucu kabul edilir. Bu prensip bizi demokrasileri, monarkilerden ve tiranlıklardan ayıran şeydir. Ve toplum da buna saygı duymalıdır. Aynı zamanda bizim toplumumuzda biz şunu unutmayın, bu ülkede başkana ya da partiye değil, anayasaya bağlıyızdır ve vicdanımıza ve tanrımıza olan bağlılığımız da çok önemlidir.