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        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile "İran" konusunu ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 20:51 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:51
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        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
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        Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

        "Samimi ve sıcak" geçtiği söylenen görüşmede, Netanyahu'nun Trump'ı seçim başarısından dolayı tebrik ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, "İkili (Netanyahu-Trump), İsrail'in güvenliği için birlikte çalışmayı kabul etti ve ayrıca İran tehdidini de görüştü." ifadesine yer verildi.

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